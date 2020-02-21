最高罸50萬！　桃園市擴大取締白牌車再查獲一起

▲桃園市擴大取締白牌車違法載客。（圖／中壢監理站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為強化運輸服務防疫措施，桃園市擴大取締白牌車違法載客，21日於桃園國際機場及中壢市區加強取締違法白牌車，再查獲1件違規營業案，依最高裁罰可罸50萬元罰鍰。桃園及中壢監理站呼籲民眾搭乘計程車，應選擇合法或多元車隊的計程車，健康安全才有保障。

新竹區監理所所長黃萬益表示，針對白牌車稽查方式，為檢舉人提供網路群組，監理站協調警察機關加強攔查取締，桃竹苗地區已依情資掌握13個違規網路群組，截至目前半年內，已成功取締並請台灣連線公司將8個違規LINE群組辦理下架，近3個月成功攔查取締掣單舉發違反公路法裁罰案件12件。

▲桃園市擴大取締白牌車違法載客。（圖／中壢監理站提供）

中壢監理站站長吳金全指出，新竹區監理所、桃園及中壢監理站與警察相關單位組成聯合監警稽查小組，於20、21日兩天，於桃園市擴大同步聯合稽查，前往桃園國際機場及中壢市區加強取締違法白牌車，共查獲2件違規營業案。

吳金全表示，連續兩天查獲的2件白牌車案，將依「未經核准經營汽車運輸業及計程車客運服務業裁罰基準」，最高裁罰50萬元罰鍰，日後將再持續加強取締轄區內違規營業情形，並每月不定期前往各地稽查白牌車，呼籲民眾為避免發生事故或糾紛時求償無門，應選擇合法汽車運輸業者提供的服務，以保障自身權益。

►我沒有遲到，是時間遲到了！