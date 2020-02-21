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加強防疫！桃園擴大稽查白牌車　桃機當場查獲1輛重罰

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▲桃園擴大稽查白牌車，於桃園機場當場查獲1輛重罸。（圖／桃園監理站提供）

▲桃園擴大稽查白牌車。（圖／桃園監理站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

針對白牌車可能成為新冠肺炎防疫漏洞，公路總局桃園、中壢監理站與航空警察局、桃園市政府交通局等單位，組成聯合稽查小組，即日起加強擴大取締違法的白牌計程車，並呼籲民眾搭乘計程車，應選擇合法或多元車隊的計程車，健康安全才有保障。

監理站表示，為了維護民眾乘車安全，桃園監理站、中壢監理站、桃園市政府交通局、航空警察局跨機關合作，安排監警聯合稽查取締自用車違規營業，20日於桃園國際機場稽查7輛車，當場查獲1輛小客車駕駛持普通小型車駕駛執照以駕駛為職業，稽查人員現場完成蒐證後，依據道路交通管理處罰條例第22條第1項規定製單舉發。▲桃園擴大稽查白牌車，於桃園機場當場查獲1輛重罸。（圖／桃園監理站提供）

▲加強防疫，桃園擴大稽查白牌車。（圖／桃園監理站提供）

監理站表示，防疫期間經查獲違反規定者，將依公路法第77條第2項規定加重處罰，個人被查獲最高處罰鍰50萬元，法人部分最高處罰鍰2,500萬元，如有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將予廢止營業執照。

另提醒民眾，合法計程車駕駛領有合格營業執照，也有保險；如民眾搭乘未經核准之自用車輛，既不安全也無保障，萬一發生交通事故，不僅影響自身權益，且恐投訴無門；而一般俗稱「白牌車」其實是自用車，不得載客營運，不屬公路監理機關列管的營業車輛，也無法發口罩給白牌車司機防疫，只能加強稽查，避免防疫漏洞，呼籲民眾如有乘車需求，仍應選擇合法的汽車運輸業，以保障自身權益及安全。

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