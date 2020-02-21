▲ 寵物防疫報你知，台大獸醫學院教授說明動物冠狀病毒性疾病。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新冠肺炎（COVlD-19）持續在全球爆發蔓延，為了讓寵物飼主、養殖動物農戶以及獸醫師瞭解冠狀病毒，新北市政府動保處19日邀請臺灣大學獸醫專業學院教授劉振軒講習「冠狀病毒性疾病」研討會，讓寵物飼主、養殖動物農戶以及獸醫師全面性了解冠狀病毒性疾病，以及冠狀病毒引起疾病的病變症狀，並進一步的如何消毒與防疫。

冠狀病毒其實是一個大家族，教授劉振軒指出，冠狀病毒可以感染哺乳動物和鳥類，各種動物都有其感染的不同冠狀病毒，例如犬冠狀病毒性腸炎、貓傳染性腹膜炎、豬傳染性腸胃炎病炎、鼠肝炎病毒感染、牛冠狀病毒感染和家禽傳染性支氣管炎等，而不同型之間彼此幾乎不會出現交叉反應，不易跨物種傳播。

▲ 畜牧場內定期通風清淨空氣。

劉振軒表示，先前已知的「人類冠狀病毒」有2種為嚴重SARS和MERS可引起嚴重的呼吸系統疾病，而引起此次疫情的武漢肺炎為第7種冠狀病毒，稱為2019新型冠狀病毒（COVID-19）。世界衛生組織（WHO）1月29日臉書專頁中指出，目前沒有證據顯示貓狗等寵物會感染新型冠狀病毒，人類在與寵物接觸後，只要用肥皂洗手就可以減少常見的病毒和細菌在兩者間傳播。

汐止區養禽場黃金德表示，最近天氣變化大，有少數雞隻出現咳嗽、打噴涕、流鼻水情形，經動保處獸醫師採樣送檢臺灣大學獸醫專業學院禽流感檢診中心實驗室，還好禽流感檢測結果陰性，不過卻檢驗出冠狀病毒引起的家禽傳染性支氣管炎。

▲ 養殖動物農戶自主環境消毒。

黃金德說，雖然合作的獸醫師解釋家禽冠狀病毒傳染性支氣管炎，已經有疫苗可施打預防，也沒有傳染人的案例，但因為武漢肺炎也是冠狀病毒引起，他報名參加動保處「冠狀病毒性疾病」研討會，除了想聽臺大獸醫學院專家劉振軒教授的演講，也讓自己能更放心與安心。

農業局長李玟表示，目前還沒有資料公佈顯示寵物也遭感染新型冠狀病毒，原則上冠狀病毒是一個大家族，各種動物有其感染的不同冠狀病毒，物種間有屏障，疫情不易跨物種傳播。尤其台灣以境外移入病例居多，風險是很低的，飼主不必過度緊張，但是絕不能掉以輕心，一定要遵守政府的防疫規定，滴水不漏。

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