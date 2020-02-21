▲ 中和自強、樹林保順公托中心開幕，侯友宜：72家公托總收托量全國第一。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市第71-72家中和自強及樹林保順公共托育中心，在20日歡慶開幕，是市長侯友宜上任後成立的第11及12家公托中心，侯友宜和社會局長張錦麗及多位議員共同灌溉出小樹苗，齊聲喊出「新北愛小孩、2020愛妳愛你」，象徵新北市守護幼苗的決心。

侯友宜表示，新北市從2011年全國首創汐止忠厚公共托育中心開始，迄今已達72家，成為全國公共托育的典範，2019年新增10家達標，2020年第1及第2家也順利啟用，感謝社會局及受委辦單位新北市土城教保協會和社團法人中華童心幸福關懷協會，共同努力，建置完善優質的托育環境。

▲ 樹林保順公托中心同步啟用。

侯友宜指出，為擴大公共托育供給，新北市成立合作聯盟，目前已有144家私托加入，提供5481托育名額，加上4012位居家托育人員（保母）加盟，含公托中心，新北市共可提供1萬7407名嬰幼兒收托量，高居全國第一。

侯友宜說，為了落實「智慧城市」及「簡政便民」的目標，公托中心已在2月1日啟用「新北育兒資訊網」線上報名，讓家長在家就可透過網路完成報名。

▲ 新北市長侯友宜檢視自強公托中心內部設備。

新啟用的中和自強公托是由自強國小提供的教室建置而成，樹林保順公托則是位於保安市民活動中心2樓，1樓是社區銀髮俱樂部，戶外還有親子公園，整體環境營造出老幼世代共融。

社會局長張錦麗表示，中和自強及樹林保順公托中心預計各收托45名0-2歲嬰幼兒，即日起至2月26日下午5時止開放報名，如報名超過收托名額，將於27日辦理公開抽籤。

為增進家長掌握新北市公共托育中心最新相關訊息，歡迎家長上「新北市政府社會局網站」、「新北育兒資訊網」及「友善公托、幸福新北」FB查詢，將可掌握更多相關訊息。

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▲ 新北市長侯友宜在自強公托中心內用手觸摸布書的質感。

▲ 新北市長侯友宜關心一位家長帶小孩來準備報名登記。

▲ 新北市長侯友宜把玩中心內教玩具。