「鑽石公主號」包機回台！機上嚴格管制方式曝光　行李秒消毒封存

記者趙蔡州／綜合報導

鑽石公主號包機預計21日晚間降落桃園機場，為了包機不會成為防疫的突破口，包含上機順序、座位安排、下機後續處理等都非常嚴格，像是旅客會分三批上飛機，飛機上不提供餐點和飲水，連洗手間也不開放，託運行李回台後，還要集中封存14天，任何小細節都盡量做到完善，守住防疫的每一條線。

當初武漢首班包機回台，檢疫人員全部穿上防護衣，每一個流程都小心謹慎，深怕不小心就讓疫情擴散。這一次鑽石公主號包機回台，專機的流程安排也一樣非常嚴謹，連最初得登機順序、入座座位都必須按照SOP進行，乘客將以三種顏色的貼紙識別。

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▲旅客會分三批上飛機，依不同情況坐在不同的區域，檢疫小組座位則全部安排在商務艙。（圖／東森新聞）

針對額溫超過37.4度，同時流感快篩陽性者，以及有呼吸道症狀，流感快篩陽性者，將坐在經濟艙後段。過去14天曾有發燒或呼吸道症狀，與第一批間隔三排座位，坐在經濟艙中後段區域。無症狀者則是坐在經濟艙前段，與第二批區域間隔3到6排座位，檢疫小組座位則全部安排在商務艙。

登機後的機上管制同樣非常嚴格，包含餐點、飲水都沒有提供，毛毯、枕頭還有娛樂用的雜誌全部沒有，最重要的是連洗手間都不會開放，但會提前發放紙尿布。而且若飛機上的無症狀者在中途出現不適症狀，將隨時通知檢疫小組進行健康評估，視狀況安排到最後一排就座。

▲「鑽石公主號」台籍乘客21日晚間將由專機載回台灣。（圖／路透社）

專機抵達機場後，乘客也必須依廣播順序下機，隨即交由救護車送到醫院接受隔離，托運行李部分在完成酒精消毒、海關X光機查驗後，也會載送到指定地點集中封存保管，直到14天後才能開封。每一個步驟都會嚴格執行，任何小細節都盡量做到完善，就是要守住台灣防疫的每一條線。

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