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300年首度東巡！北港朝天宮與花蓮安聖南宮2／29「雙媽會」

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▲北港朝天宮迎媽祖遶境活動是台灣重要民間信仰慶典，自清代盛行迄今。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

北港朝天宮迎媽祖遶境活動是台灣重要民間信仰慶典，自清代盛行迄今。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

雲林北港朝天宮媽祖三百年來首度東巡，2月29日上午10時與花蓮吉安聖南宮媽祖「雙媽會」，聯袂遶境吉安鄉境；下午2時30分於花蓮市六期重劃區出發，遶境花蓮市區，歡迎家戶設置香案，共同虔心祈求風調雨順、闔境平安。

北港朝天宮迎媽祖遶境活動是台灣重要民間信仰慶典，自清代盛行迄今，陣頭儀仗包含報馬仔、哨角震威團及轎班會等，均身著清代服飾，獨具一格。縣長徐榛蔚感謝聖南宮主委蔡文隆極力邀請及立法委員傅崐萁積極促成活動，誠摯邀請在地鄉親共襄盛舉，迎接遠道而來的北港媽及其信徒、香客。

縣府民政處長江東成表示，接駕北港媽時間訂於2月29日上午9時30分在吉安鄉中山路紅瓦厝甕仔雞停車場，並於上午10時開始徒步遶境，途經中山路、慶豐街等，駐駕慶天宮、慶豐城隍廟，詳細路線敬請參閱縣府民政處官方網站「熱門活動」連結（https://reurl.cc/xDz6X1）。

▲北港朝天宮迎媽祖遶境活動是台灣重要民間信仰慶典，自清代盛行迄今。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

陣頭儀仗包含報馬仔、哨角震威團及轎班會等，均身著清代服飾，獨具一格。

江東成說，「雙媽」起駕團拜儀式當日下午2時30分於花蓮市六期重劃區辦理，歡迎民眾來鑽轎底求平安。遶境路線途經重慶路、和平路、林森路、中山路、中華路、中正路、海岸路與南海四街等，終點駐駕聖南宮。感謝聖南宮等在地宮廟鼎力相助，促成北港媽百年東巡遶境活動，參加人數估計逾二千人，活絡在地商機。縣府也特別製作限量平安米，現場發送信徒及民眾「呷平安」。

為維護遶境民眾安全，沿線規劃交通管制措施，配置巡守隊與機動人員協助引導隊伍行進，籲請用路人留意活動公告，提前改道，避免耽誤寶貴時間。同時，請民眾自主健康管理，讓來自全國各地媽祖信徒都能出入平安，迎接媽祖聖駕遶境行程順利圓滿。

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