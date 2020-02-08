大甲媽今年遶境主題「人情味」　3月19日子時展開9天8夜徒步進香

▲▼大甲鎮瀾宮從3月19日起展開9天8夜遶境活動。（圖／鎮瀾宮提供）

記者鄧木卿／台中報導

一年一度大甲媽9天8夜徒步遶境進香活動，今年何時出發？鎮瀾宮依例在元宵節也就是8日下午6點進行擲筊請示媽祖，今年出發日期是3月19日（周四）晚上11點5分出發，28日回鑾。

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每年農曆3月是大甲鎮瀾宮徒步遶境進香的一大盛事，去年年底開始就有不少大甲媽祖的粉絲們在網路社團熱烈討論、猜測今年遶境進香的起駕日期，鎮瀾宮按照傳統，每年在元宵節當天舉行擲筊儀式，下午3點，先從神龕內請出帶領進香隊伍的正爐媽、副爐媽、湄洲媽三尊媽祖安座之後，接著進行誦經祈福儀式。

下午6點，由鎮瀾宮董事長顏清標率領全體董監事一同擲筊請示，由媽祖定下2020年歲次庚子年的遶境進香的起駕日期及時間，3月19日（周四）晚上11點5分起駕出發，28日（周六）回鑾大甲。

這次搭配媽祖出巡的活動包括「開鑼、「媽祖之光」以及「起駕」，其中無人機的群飛展演數量由150台至300台不等，將會是全台數量規模最大的表演，尤其「起駕」活動，將會結合大型高空煙火施放共同展演，無人機群飛燈光秀搭配煙火施放的效果，將會帶給觀眾完全無法想像的炫麗視覺效果。

近幾年大甲鎮瀾宮的遶境進香活動，主題從「薪傳」、「媽祖跟隨者」、「付出」到今年的「人情味」，主要都是想突顯遶境進香活動，在熱鬧人群及絢爛煙火鞭炮之後的涵義，大家透過對媽祖信仰的熱情和崇敬，轉化成對周遭人群的親切和溫暖。

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