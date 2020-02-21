大陸官方認了「5監獄」已超過500確診　浙江「源頭」曝光竟是他！

▲監獄。（示意圖／123RF）

記者劉亭／綜合報導

大陸國務院21日下午召開記者會，面對今日陸續有監獄爆出群聚感染，新增超過500名確診病患。司法部監獄管理局負責人何平證實，截至20日，全國共有湖北、山東、浙江三個省的5個監獄發生了罪犯感染疫情，目前沒有重症。

綜合陸媒報導，浙江省司法廳副廳長徐曉波表示，浙江省十里豐監獄一名民警曾前往武漢，但刻意隱瞞，繼續上班，1月29日被確診為新冠肺炎。雖然之後監獄緊急進行消毒隔離等工作，但民警上班時間長，密切接觸者多，已造成多名罪犯感染。

▲Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布的新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

再經過全員核酸檢測後，20日發現27例確診，加上先前已曝光的7例，監獄內總計有34例確診。目前十里豐監獄實行全封閉管理，在疾控專家的指導下開展消殺等工作。同時嚴格追責，派出督導組進入十里豐監獄督察，有關部門將進一步調查處理。

山東省任城監獄截至2月20日，發生確診病例207例，其中幹警7例，服刑人員200例，監獄政委和監獄長...等8名相關官員被免職。另外在湖北省的監獄也爆出疫情，武漢女子監獄確診230例、沙洋漢津監獄確診41例。

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