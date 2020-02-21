武漢疫情還在蔓延！鍾南山曝「2問題」不解決　「人傳人」不會停止

▲新冠肺炎疫情仍在持續。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸新冠肺炎確診病例已出現下降趨勢，目前武漢依然是關鍵。對此，大陸工程院院士、「抗煞專家」鍾南山近日指出，武漢現在看來，還並沒有停止人傳人，現在有2個問題非常迫切，不解決的話，人傳人問題不會解決。

綜合陸媒報導，廣東省政府新聞辦近日舉行新聞發布會，鍾南山在會上指出，目前武漢依然是關鍵，8成的病人在武漢，9成死亡率在武漢，武漢現在看來還並沒有停止人傳人。

▲鍾南山。（圖／翻攝新華社）

「有2個問題非常迫切」，鍾南山表認為如果問題不解決， 武漢人傳人問題不會停止。他進一步解釋稱，第一是如何把正常人和病人分開，第二如何是把新冠病毒和流感病毒分開，「我不認為武漢現在分得很開了，武漢不解決，湖北解決不了，現在要從科技的角度趕快解決。」

鍾南山指出，「如果老是混在一起，武漢用了很大人力財力，這個問題仍然不能解決。目前流感和新冠肺炎的影像都差不多，但是不能都算成新冠肺炎。」

截至21日下午，大陸新增現有確診54955例，累計確診75570例，累計治癒18376例，累計死亡2239例。湖北省方面，新增確診631例，累計確診62662例，累計治癒11788例，累計死亡2144例。武漢市累計確診62662例、死亡2144例。