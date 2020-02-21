北京醫院爆「群聚感染」34例！　院長：深感內疚痛心

▲新冠肺炎疫情升溫，北京甚至傳出醫院集體感染事件。（圖／路透社）

記者洪珮瑄／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，北京復興醫院日前爆發「群聚感染」情況。北京市疾控中心昨（20）日發布復興醫院疫情狀況，截至2月19日18時，復興醫院累計報告核酸檢測陽性病例36例；其中確診病例34例、核酸陽性檢測2例。

中新社報導，北京復興醫院36名病例中，均為醫院隔離的密切接觸者；其中，有8名醫護人員、9名護工保洁人員、19名患者和患者家屬。對此，首都醫科大學附屬復興醫院院長李東霞表示，「我作為院長深感內疚痛心，也十分的自責。」

另外，北京市人民政府新聞辦公室今日召開新聞發布會，稱北京市已有16例新冠肺炎患者，經過醫護人員治療後，符合出院標準，於2月19日分別從地壇醫院、佑安醫院、丰台中西醫結合醫院、順義區醫院、朝陽區三間房社區衛生服務中心出院。據悉，16名出院患者中，有10名男性、6名女性；年齡最小6歲，最大69歲。

2月20日0時至24時，北京市新增1例新冠肺炎確診病例，為確診病例的密切接觸者，已送至定點醫療機構進行救治。新增疑似病例41例，現有疑似病例114例。新增密切接觸者4例，累計確定密切接觸者2095例，其中1488例已解除醫學觀察。

截至昨（20）日24時，北京市累計確診病例396例；其中，出院169例、死亡4例、危重型19例。其中東城區12例、西城區53例、朝陽區58例、海淀區61例、丰台區41例、石景山區14例、門頭溝區3例、房山區16例、通州區19例、順義區10例、昌平區29例、大興區39例、懷柔區7例、密雲區7例、延慶區1例，外地來京人員26例。平谷區尚未有病例。

據北京市人民政府通報，396例確診病例中，男性病例187例，佔47.2%，女性病例209例，佔52.8%；年齡範圍為6個月至94歲之間，其中5歲以下14例，佔3.5%，6歲至17歲13例，佔3.3%，18歲至59歲260例，佔65.7%，60歲及以上109例，佔27.5%。

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