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同溫層別太厚！做對「這2件事」成為職場上不可或缺的員工

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作業,功課,學生,學習。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲「跨領域學習」將有助職涯發展。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

作者：Sandy Su（蘇盈如）
摘自：《2030轉職地圖：成為未來10年不被淘汰的國際人才》

【年輕女創業家怎麼想？──數家獨資企業女老闆Linya】

三十來歲的盛和雅集團董事長Linya，在十八歲那年創業經營網拍，將原本只有二人的工作室擴編成中型企業。

請繼續往下閱讀...

創業至今，Linya每週會學習新事物，每月拜訪上市企業或出席商業研習會，年年在事業上有新發展。此外，還擔任諸多國際品牌代言人，在時尚界也看得到她的身影。

►跨領域學習

國際市場不停地改變，Linya看重員工是否具有勇於嘗試與跨領域工作的能力，跟上不斷前進的組織，並一同成長，但這樣的人才在目前的就業市場上仍舊有限。

舉例來說，Linya發現應徵行銷工作的求職者會排斥做客服的工作，認為雇主刻意增加工作量，因此將她冠上「慣老闆」頭銜。然而，Linya的某位員工本來是護士，在接手跨領域工作後，發掘這名員工擁有挑戰多元工作的潛能，最後培養她成為部門經理。

面對年輕世代的老闆，工作者必須緊抓其大膽的用人策略，跨領域學習、擁有高度彈性、勇於接受挑戰，就有機會在人才緊縮的市場中脫穎而出，成為備受栽培的重要人才。

►跳脫傳統職缺思維，培養新的生活習慣

關於臺灣就業市場，包含工作情報網站的主要職缺以「○○長」或「○○師」居多，就業者的思維也可能被這樣的職缺情報困住，因為大家只關注已知的工作，卻少有人去延伸新的可能性。

舉例來說，Linya身邊有人從事「整理師」的職務，而且年薪百萬，此外還有「寶寶安撫師」這個職務。她之所以認識這些職務，也是自己隨時跟上市場趨勢而得知的。

臺灣未來的就業環境，高階主管必須愈來愈年輕化，才能與海外企業的年輕高層溝通。現代小孩愈來愈早接受各種技能的培養，「敏銳度」也相對的高。沒有多重技能卻想靠埋頭苦幹而升官的工作者，淘汰機率會大增，很可能在五十歲面臨失業危機。

每位工作者可以透過活動通（Accupass）等線上資源與專業人士互動，避免生活過於單調、同溫層太厚。如果連這些新的生活習慣都不願嘗試，被市場淘汰的機率會隨著年齡一同增長。

▲▼ 。（圖／）

★本文經遠流出版授權，摘自《2030轉職地圖：成為未來10年不被淘汰的國際人才》。

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