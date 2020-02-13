　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

年後轉職別忘了變更保險「職業類別」　小心意外險理賠打折扣

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／資料照）

▲不少人在年後轉職或轉換跑道，元大人壽提醒，別忘了主動通知保險公司更換職業類別，避免權益受損。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

年終獎金入袋後，過完農曆新年通常會出現一波轉職高峰。元大人壽提醒，無論是工作轉換、職務異動、升職或調薪，都應該重新檢視現階段保障是否符合風險需求，若有投保意外傷害險，也別忘了主動通知保險公司更換職業類別，以避免影響個人權益。

元大人壽表示，由於意外傷害險的保費收取是對應職業等級，而非以投保年齡計算，一旦轉換工作或公司進行職務調整，一定要主動通知投保保單的所屬保險公司，如原本擔任內勤工作，後來轉換為外勤工作，由於風險升高，職業等級也可能從第一級變成第二級，保費隨之調高。

元大人壽指出，如果被保險人所轉換的工作，依職業分類表其危險性增加，但沒有通知保險公司而不幸發生保險事故時，保險公司將按其原職業應收保費與新職業應收保費的比率折算保險金給付，甚至被保險人所變更的職業在拒保範圍內時，保險公司不負給付責任。

針對加薪、升職的人，應注意原本規劃的保障是否還符合現階段需求，由於薪資條件變好，也代表有更多預算可以來強化自己的保障或著手資產累積。元大人壽建議，在強化保障面，由既有保單缺口下手，可在醫療險、傷害險的保額進行補強；在資產累積面，則可透過「利率變動型還本終身保險」這種具壽險保障、又有「生存保險金」設計的保單，為退休後的生活打造穩定現金流。

元大人壽提醒，民眾在保險規劃上，應隨人生階段不同而進行調整，同時將自身需求、財務狀況納入整體考量，並養成每年至少檢視一次保單的習慣，讓保障內容可因應人生需求變化而調整，發揮最大效益。

ET快訊
LIVE／接回「鑽石公主號」22台人？指揮中心最新說明
南部媽逛小超市「每天還有賣口罩」　他驚呆求解：1包5個...
《鬼怪》25歲女星死因曝光！「1月前急速惡化」首爾市政府發文
生完才知小孩性別…100kg厚片女哭認：難過！「被綁著生」血
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

年後轉職別忘了變更保險「職業類別」　小心意外險理賠打折扣

獨家／業務員薪資「遭亂扣3萬2」！查帳10天才驚見公司弄錯了　南山人壽：同仁誤植

富邦人壽祭出「GOLD」4策略迎戰2020年　整合資源、拓展海外市場

在家防疫輕鬆投保！英國保誠人壽推「網路保險購物車」　還可線上調整保障額度

連結全權委託帳戶「享每月資產撥回機制」！安聯人壽投資型保單　新增復華投信操盤

談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？

許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

小明回不來...因無我國國籍 陳時中霸氣吐「國人優先」

宋茜.宋威龍《下一站是幸福》喝交杯酒　勾脖摟腰...兩人緊緊擁抱乾杯

「身分證有2、1、4」享優惠！　情人節手搖飲、咖啡推買1送1

奶音萌翻網！雙胞胎無俚頭對話　狂問「長頸鹿怎麼叫」她楞：蛤？

哈啾！老媽打噴嚏驚醒充電中柯基 牠憤怒離席...回頭使出「死亡凝視」

龜山島比照「惡魔島」建防疫專區？　陳時中：趴趴走隔離者可考慮送去

年後轉職別忘了變更保險「職業類別」　小心意外險理賠打折扣

獨家／業務員薪資「遭亂扣3萬2」！查帳10天才驚見公司弄錯了　南山人壽：同仁誤植

富邦人壽祭出「GOLD」4策略迎戰2020年　整合資源、拓展海外市場

在家防疫輕鬆投保！英國保誠人壽推「網路保險購物車」　還可線上調整保障額度

連結全權委託帳戶「享每月資產撥回機制」！安聯人壽投資型保單　新增復華投信操盤

新冠肺炎「漏網輕症」親筆信曝光：只要家人社會平安，我願被隔離

快訊／第二例解除隔離！第10例「傳給妻子才確診」輕症台商痊癒

「媽媽終於被當成人了！」孟加拉性工作者...首次舉行穆斯林葬禮　

最容易被渣男騙的3大星座女　巨蟹一陷入愛情就願意付出所有

烤鴨能外送！五星級合菜在家吃　可外送外帶飯店懶人包

太邪惡！萬波全新復古「雞蛋糕X珍珠奶茶」　療癒黃、奶漸層還有OREO口味

美起訴4解放軍成員　陸國防部：從不參與網路竊密活動

高雄偏鄉衛生所護理人員遭徵調　控「爆肝班表」！衛生局長回應了

古馳、巴黎世家於大陸關店過半　Burberry坦承影響恐大於SARS時期

採條例、方案並行　政院600億紓困預算將送立院審議

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

保險熱門新聞

獨家／南山人壽業務員薪資遭亂扣3萬2！

富邦壽用「GOLD」4策略迎戰2020年

英國保誠人壽推「網路保險購物車」　還可線上調整保障額度

安聯人壽投資型保單　新增復華投信操盤

換工作別忘這動作　小心理賠打折扣

失智海嘯來襲　金管會推高齡化商品

一張表懂車禍調解官要看的單據

一張圖表秒懂甲乙丙式車體險

壽險專家曝光「3大保單投保順序」：先買實支實付型

獨／南山人壽保戶怒批亂收費被當冤大頭　同業譏笑南山提供福利

資產破兆元保險公司3月起要增設專業董監

車禍和解常無效　產險業會提告

武漢肺炎保險賠不賠？3重點不可不知

「保單借款」6大優點　專家這麼說

更多熱門

相關新聞

獨家／南山人壽業務員薪資遭亂扣3萬2！

獨家／南山人壽業務員薪資遭亂扣3萬2！

南山人壽「境界」系統一年多來錯誤連連，如今再爆出業務員遭扣薪爭議！有業務員比對薪資明細，赫然發現遭南山人壽扣除3萬多元，卻完全不知這筆項目的名義，「還好有查帳，不然真不知道錢不見了。」直到內勤同仁協助查證後，才坦言是「公司弄錯了」；而南山人壽也證實「同仁誤植帳務資料」，不過與電腦系統無關。

富邦壽用「GOLD」4策略迎戰2020年

富邦壽用「GOLD」4策略迎戰2020年

英國保誠人壽推「網路保險購物車」　還可線上調整保障額度

英國保誠人壽推「網路保險購物車」　還可線上調整保障額度

月薪衝破50K！北水處號召新人

月薪衝破50K！北水處號召新人

奇美醫啟動慢性處方箋「藥來速」

奇美醫啟動慢性處方箋「藥來速」

關鍵字：

元大人壽保險加薪保單轉職工作職業風險

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

工廠偷賣口罩　一人200個被買爆

董至成21年婚姻破裂！丟下家人去大陸發展1年

婦第14天解除隔離　第19天確診入院

滯湖北台人集體求救　陸配：拜託總統別拋棄您的孩子

好市多酒精棉片上架　網友呼籲：不要買

赴日戴「台灣人胸章」　486先生曝：真的有差

雲林熊貓出現惡意訂單　外送員荒郊車聚找無人

陸配子女不選「台籍」有五理由

我擁5項反擊菲　衝擊台15萬菲工

南太鉉崩潰「下跪道歉退出WINNER」

Keanna寫歌告白「雙魚座酒窩男孩」：I think I fall in love

帳目少千萬元「小S老公爆護短」　明道方告上法院

春雷鋒面周四到全台下2天　下波直逼寒流冷空氣凍4天探9度

大陸返台沒人敢載　台商徒步求救

破台劇尺度！跪坐焦屍、王水溶屍命案死狀駭人

更多

最夯影音

更多
談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？

談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？
許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」

許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

小明回不來...因無我國國籍 陳時中霸氣吐「國人優先」

小明回不來...因無我國國籍 陳時中霸氣吐「國人優先」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面