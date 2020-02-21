摩鐵激戰被抓包！他求饒：再見面千萬房歸老婆　半年後帶小三吃牛排…下場悽慘

▲曾男外遇被抓包，答應將一半房產給老婆，且答應再見面另一半也歸她，但卻仍帶著小三吃牛排，當場被老婆逮個正著。（圖／免費圖庫pakutaso）

記者陳韻如／新竹報導

曾姓男子帶著黃姓小三到摩鐵開房間，被妻子發現報警抓姦。事後，曾男允諾將名下一棟市價超過千萬的不動產分一半給妻子，以換取撤告，並在和解書上強調，2人不得以各種理由共處，否則須將剩下一半的不動產權也給妻子，黃女則須賠償60萬元。然而，2人又再度相約吃牛排，被曾妻逮個正著，新竹地院最後判決曾男不動產全權歸妻子，黃女也須如數賠償60萬元。

根據判決書，曾妻提告主張，曾男因為工作關係結識黃女，2人因此發生婚外情，還到摩鐵開房間嘿咻，她得知後便立刻報警抓姦。事後，曾男與黃女找她和解，曾男更允諾將名下價值千萬的不動產持分一半給她，且還簽下和解書表示，「曾男、黃女應保持避嫌原則」、「2人不得以各種理由，如吃飯、出遊、購物、生日慶祝等共處」、「2人也應避免不必要的誤會各自拘束」。

曾妻還提到，和解書上明文寫著，若2人違反和解書上內容，曾男則須將剩下的一半不動產也給她，而黃女則須賠償她60萬元，3人達成協議後，她也撤告，檢方也將2人不起訴處分。

豈料，曾男與黃女獲不起訴之後，仍然持續曖昧，更完全不避嫌的一同吃飯、出遊、購物等，甚至到知名牛排館吃牛排，讓曾妻氣得蒐證後，向新竹地院控告2人違反和解內容。

曾男事後同意將名下不動產全給妻子，但辯稱當時車上還有其他人在；黃女也稱，2人當時的互動並沒有超過單純朋友關係，因此拒絕賠償。

不過，法官審理後認為，和解書規定2人不得在工作場所以外的地方往來，而黃女明知牛排館並非工作場所，理應拒絕及迴避，但卻仍與曾男一同用餐，因此不採信黃女說法，認為她無法推卸已違反和解書的約定，判決曾男及黃女都須依照和解書懲罰性賠償的內容進行賠償，也就是曾男須將名下不動產全給妻子，而黃女則須賠償60萬元。

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