夾娃娃機生意差「強力磁鐵偷吸藍牙耳機」　台主神回：我技術爛

▲夾娃娃機店現在雖然有點「退燒」，但還是有許多人願意投資、賺外快。（示意圖／ETtoday資料照，與本案遭竊店家無關）

記者黃翊婷／綜合報導

連姓男子因為自己經營的「夾娃娃機」生意不好，竟然異想天開，用強力磁鐵竊取其他機台的藍牙耳機，先前遭士林地院判處拘役20日，沒想到去年12月間又再犯，結果被警方逮個正著，本月被基隆地院法官依竊盜罪判處拘役35日，得易科罰金3.5萬元，全案仍可上訴。

判決書中提到，從事服飾業兼營夾娃娃機業務的連男，因為自己經營的機台生意不好，經濟陷入困窘，加上本身夾物技術不佳，這才決定用「磁吸法」來竊取他人機台內的商品，去年12月間就利用強力磁鐵吸走一副藍牙耳機，得手後再拿到自己的機台販售。

由於連男的犯案過程全被店裡的監視器拍下，很快就被循線找上門的警方逮捕。此外，他在這次犯案之前，就曾在台北市某夾娃娃機店以相同手法竊取藍牙耳機、傳輸線，結果遭士林地院判處拘役20日。

基隆地院法官認為，連男連續兩次犯案，顯然嚴重欠缺尊重他人財產權的觀念，並缺乏克制自我貪念的心，但考量到本案及時查獲，受害業者已領回遭竊的耳機，損失不大，最後依竊盜罪判處拘役35日，得易科罰金3.5萬元，全案仍可上訴。