影／大叔蹲姿騎兒童腳踏車消遙逛大街　警發覺有異攔下破獲竊車案

記者游芳男／宜蘭報導

中年大叔大白天在宜蘭市區騎兒童腳踏車消遙逛大街，大人騎小小車畫面太不搭調，宜警發覺怪怪的，上前攔查，竟破獲腳踏車偷竊案。警方依竊盜罪嫌將男子送辦。

▲▼中年大叔騎偷來的兒童腳踏車消遙逛大街，警發覺有異攔下破獲竊車案。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭分局表示，12日11時40分許，接獲腳踏車店業者報案說，擺在店家前一台兒童腳踏車，被一名佯稱要買腳踏車卻趁人不注意的中年男騎走。

警方獲報後，調閱店監視器追查男子時，發現兒童腳踏車是遭一名中年大叔騎走，並鎖定男子身分找人時，不料，男子是騎車騎到宜蘭市民族派出所附近，眼尖警員發現大人騎小小車逛大街，雖逗趣也怪怪的，上前攔下人車，經查是該男子涉案。

腳踏車業者受訪時說：「兒童腳踏車不見後，我沿途請商家幫我調錄影帶，看到的是男子騎兒童腳踏車，像是耍猴戲般的逃逸，太誇張了，其實我是好奇對方是什麼的人，而且男子以蹲的姿式一騎就300多公尺，大人以這種方式騎兒童腳踏車是很累的，而且是高難度的。」

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