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白牌司機妹妹成第23例…4同事採檢「工廠傳停工」！防疫人員：隔離以接觸史為準

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▲台中木業公司要求員工自主隔離。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲台中木業廠得知員工遭感染後，緊急停工進行消毒。（圖／記者鄧木卿翻攝）

 記者莊智勝／台中報導

新冠肺炎疫情延燒，第19例白牌車司機死亡後，其妹妹也遭到感染，在17日確診成為台灣第23例，隨後女子工作的食品工廠中又再爆出有4名同事出現疑似症狀，其中1人採檢後為陰性，剩下3人仍待結果出爐。在消息曝光後，食品工廠也傳出停工消息，對此，中部防疫人員指出，只會要求「與確診者有接觸史者」進行隔離，並未要求工廠停工。

第19例白牌司機確診後，外甥女婿、妹妹相繼遭到感染，其中外甥女婿工作地點、位於台中市的一家木業廠18日宣布全面停工，緊接著妹妹上班的食品工廠也傳出停工消息。

但中部防疫人員指出，以防疫需求而言，僅會要求「與確診者有接觸史者」進行隔離，木業廠、食品工廠停工為業者自己的決定，形同超前防疫，並非是中央流行疫情指揮中心要求。

據悉，第23例女子上班的食品工廠位於工業區，20日晚間員工陸續收到公司通知「明日（21日）停工」消息，若有請假、或是居家隔離者，暫時先填停工單。中央流行疫情指揮中心也表示，已經掌握16名與第23例密切接觸者，其中有4人出現症狀，目前採檢後1人呈現陰性，另外3人仍在等待檢驗結果中。

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