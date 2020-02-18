貨櫃車隧道內拋錨找不到警示標誌　16分鐘後挨撞駕駛要賠83萬

▲基隆港東岸聯外道路有多個隧道。（圖／翻攝自Google地圖）

記者黃翊婷／綜合報導

陳姓貨櫃車司機去年2月間駕駛公司車輛行經基隆港東岸聯外道路隧道，沒想到卻突然拋錨，他並未依照規定放置警告標誌，結果被另一名戰姓貨車駕駛撞上，雙方鬧上法院。基隆地院法官認為，求償189多萬元的戰男雖然未注意前車狀況，但陳男未放置警告標誌也須負擔四成責任，最後判他應賠償83萬9121元較為適當，全案仍可上訴。

戰男任職的環保公司在判決書中主張，2019年2月3日上午10時13分陳男駕駛貨櫃車在基隆港東岸聯外道路隧道拋錨，卻沒有滑離車道，而是停在隧道內的右側車道，加上沒有依照規定在車輛後方100公尺處設置故障標誌，大約16分鐘後戰男駕駛貨車行經同一路段，過彎之後才發現有拋錨車輛，因為左側車道仍有其他車輛，閃避不及才會撞上，光是修車費就高達123萬4349元，再加上營業損失等費用，總計求償189萬9480元。

▲陳男車子拋錨被撞，還要賠償83萬多元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

陳男及所屬的貨運公司反駁，雙方車輛發生追撞是事實，但當時陳男是因為找不到故障標誌，才會回到車上想要排除故障，在此之前，有其他車輛經過都沒有發生什麼事，況且隧道內也有照明裝置，哪知道16分鐘後就被撞上，而根據交通部公路總局台北區監理所基宜區行車事故鑑定會的意見，戰男才是肇事主因，修車零件也應該折舊，因此希望法官能駁回告訴。

對此，基隆地院法官認為，雖然陳男的確沒有擺放故障的警告標誌，但戰男在客觀上沒有不能注意的情事，卻未注意前車狀況、採取必要安全措施，導致追撞車禍發生，的確有過失，經過鑑定應該負擔六成責任，最後判陳應賠償83萬9121元較為適當，全案仍可上訴。