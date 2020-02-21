嬤排隊幫孫買4片口罩掉加油站　暖心員工調監視器...一定要歸還

▲婦人在加油站不慎遺落2包共6片口罩，加油員不僅拾起妥善保存還欲報警協尋，婦人大讚加油員善心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

實名制口罩增量昨日第一天開跑，但也是片片珍貴；雲林縣大埤鄉一處加油站昨日發生有婦人加油時口罩不慎掉落，加油員拾獲口罩後調閱監視器並截圖，正準備要去警局報案協尋，此名掉落口罩的林姓婦人（72歲）也正巧回頭找尋，加油員趕緊將口罩返還，婦人找回口罩很開心，對加油站員工暖心舉動頻頻道謝。

因應開學季來臨，20日開始實施放寬兒童口罩的購買數量，兒童口罩改至7天限購4片，昨（20）日居住大埤鄉一位林姓婦人7點半就騎乘機車到斗南鎮上藥局排隊購買，共買了自己2片及孫子的4片，回到家後發現外套口袋中剛才購買的2包口罩不翼而飛，回想可能返家途中去加油，是否掏錢時不慎掉落，趕緊回頭找尋至加油站。

林姓婦人婦在加油站四周找尋卻無所獲，進入詢問是否有人拾獲口罩，加油員一聽隨即取出拾獲的2包口罩，並出示監視器截圖，並向婦人說「現在口罩很難買，準備報警請警方幫忙找失主」，婦人取回口罩也頻頻向加油站人員道謝，稱讚加油站人員暖心舉動，回家後向鄰居提及此事，同時也感慨說，「想不到6片口罩這麼珍貴」。

▲婦人在加油站不慎遺落排隊買到的，自己與孫子的口罩，加油員不僅拾起妥善保存還欲報警協尋，婦人大讚加油員善心，也感慨「想不到6片口罩這麼珍貴」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



▲婦人在加油站不慎遺落的2包共6片口罩，回家後拿出口罩向鄰居提及此事，感慨說「想不到6片口罩這麼珍貴」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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