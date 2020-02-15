身背8條通緝逃亡仍狂偷！擅長開鎖變裝　連犯5起得手30萬

▲身揹8條竊盜通緝的陳嫌，邊偷邊逃亡，警方發現8個月內就偷5人得手30萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市刑大鎖定1名在逃通緝慣竊，發現竊嫌在逃亡多年期間不斷四處行竊，8個月內就有5人受害，損失金額高達30萬元，警方發現該竊嫌躲藏在北市中正區一帶，在日前上門逮人。

警方調查，年約60歲的陳姓竊嫌，因竊盜案遭地檢署、法院等地發布8條通緝，陳嫌因擅長開鎖、變裝，所以在逃亡期間又不斷在桃園、基隆以及雙北一帶犯案，且專挑下班後人煙稀少的住商大樓下手。

北市警方鎖定陳嫌光在台北地區就有3處以上的藏匿地點，經過埋伏後順利在中正區一帶逮人，清查後發現，陳嫌除了因8條竊盜罪遭通緝外，在逃亡期間不斷犯案，造成5人受害，損失金額高達30萬。

警方表示，民眾應隨時檢視住家門窗是否堅固，且應注意是否遭人破壞侵入，最好能在家中裝設警報器、保全系統，以免造成自身財物損失，如發現可疑人物或物品遭移動，應立刻報案以保安全。

警方也統計，從2019年台北市警局破獲住宅竊盜共計452件，移送犯嫌達373人，住宅竊盜破獲率與2018年同期比較也增加 7.15%。

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