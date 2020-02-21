白牌司機妹妹食品廠停工…汽修員送車撲空！　鄰曝營運狀況：這間是子公司

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

確診感染新冠肺炎的第19例白牌司機死亡後，其外甥女婿、妹妹相繼發病，中部地區人人自危；其中司機妹妹工作的食品工廠今宣布停工，鄰近業者受訪時指出，該間工廠是子公司，比較需要關注的問題是，子、母公司間的外籍移工是流通的，經常會兩邊跑，如今子公司傳出確診，建議移工工作地點應該要固定，避免交叉感染、擴大疫情。

▲食品工廠停工，公司裡空無一人。（圖／記者李忠憲攝）

白牌司機妹妹17日確診遭到感染，成了第23例，且其工作的食品工廠內，還傳出有4名同事也出現疑似病癥，經採檢後1人呈現陰性，另外3人仍在等待結果中。在消息曝光後，傳出食品工廠20日晚間透過群組宣布今日停工消息，《ETtoday新聞雲》記者實際走訪，果真發現工廠大門緊閉、空無一人。

對面的業者透露，第23例雖然近在咫尺，但自己卻不會太過於恐慌，「因為他們上班都要換上無塵衣，進去了就不太能出來，通常都是在工廠頂樓放風，這個病毒是外面帶進來的，不是裡面群聚感染。」

業者表示，食品廠內昨還有人員出入上班，但今天就沒有了，「感染了就是要隔離啊，不然怎麼辦？我們盡量避開公共室內場所，很多喜帖我也都回掉了！」業者指出，此次停業的食品工廠是分公司，位於他處的母公司仍然正常營業，且據他所知，外籍移工會在子母公司間兩邊跑、相互支援，如此恐成病毒傳播途徑，「我是覺得人員應該要固定，避免交叉感染。」對於外籍移工一事，記者求證母公司，但至截稿前尚未獲得回應。

另一方面，21日上午還有汽修廠員工將該食品廠送修的貨車開回，沒想到卻遇到停工，無奈嘆道「沒有營業啊，我再開回去好了。」面對記者追問，汽修廠員工表示，自己對於疫情並不緊張，「我來送車而已，有戴口罩應該還好啦！」

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▼公司出入門口還有宣導，提醒職員配戴口罩，量測體溫、消毒手部後才可進入廠區。（圖／記者李忠憲攝）