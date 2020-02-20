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澳門學生檢疫「2天偷跑8次」！防疫員上門怒了　曝證據送交裁罰

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記者趙蔡州／綜合報導

屏東縣有一名來自澳門的學生6日飛抵台灣，根據規定必須居家檢疫到20日，但是防疫單位透過智慧科技追蹤發現，他17日、18日2天擅自外出達8次，防疫人員因此立刻趕到校外的學生宿舍查訪，儘管他矢口否認自己有外出，但追蹤裝置顯示他有外出，防疫人員將依法送交裁罰。

影片中可以看見，防疫人員會同警方到屏東某大學的校外宿舍，找到這一名澳門學生劈頭就問「你2月17號有出去三次對不對」。澳門學生趕緊解釋，「沒有沒有，完全沒有出去」、「這很奇怪，因為我手機有收到說我有出去，叫我馬上回去，可是我在那個時間點，我都沒有出去。」

▲▼澳門學生檢疫「2天偷跑8次」！防疫員上門怒了　曝證據送交裁罰。（圖／東森新聞）

▲澳門學生檢疫2天偷跑8次，防疫員上門檢查並通知要送交裁罰。（圖／東森新聞）

防疫人員回應，「我們相信我們的手機定位系統不會出錯，表示你有離開過」、「也不用警察去查你，昨天一整天做了什麼事，我們調路口監視器都可以調得到，我們還不需要做到這樣，我只是要告訴你，確實配我們的防疫措施，做好你自己在家裏的防疫工作。」

據悉，這一名澳門學生2月6日入境，根據規定必須居家檢疫到20日，但智慧科技追蹤顯示他17日、18日2天內擅自離開宿舍8次，明顯違反檢疫規定。屏東內埔鄉長鍾慶鎮透露，「我們手機的監控系統，一直跳出來他（澳門生）已經違反，我們居家檢疫相關規定的監測點。」

由於屏東縣內埔鄉有二所大學，需要檢疫的港澳生相當多，儘管學校有安排檢疫宿舍，仍有學生堅持要在校外宿舍檢疫，當初鄉長說明會幫他們送餐，但還是有學生偷跑可能會危害到鄉民的健康，這一起違規的個案將依傳染病防治法送交裁罰。

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