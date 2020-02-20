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林智堅邀竹市五所醫院組「防疫作戰聯盟」　守護竹苗民眾健康

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▲新竹市長林智堅邀請竹市五所急救責任醫院組成「防疫作戰聯盟」 。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅邀請竹市五所急救責任醫院組成「防疫作戰聯盟」 。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市為竹竹苗區醫療核心城市，為整備新冠肺炎防疫工作，台大醫院院長、馬偕、國泰、國軍、南門醫院院長研商討論，會中五所醫院達成共識，新竹市長林智堅20日邀請竹市五所急救責任醫院組成「防疫作戰聯盟」，在醫療物資上資源共享、相互協調，在醫療防疫功能上進行責任分工，共同完善防疫部署工作，在防疫關鍵時刻，市府、醫院攜手守護竹竹苗區近158萬縣市民的健康。

林智堅表示，醫院是防疫工作的重中之重，且新竹市為竹竹苗區的醫療核心城市，承擔三縣市近158萬民眾的健康照顧，為了完備竹竹苗地區的防疫工作，本次邀集五所急救責任醫院院長，台大醫院新竹分院洪冠予、新竹馬偕醫院院長蘇聰賢、新竹國泰醫院院長李興中、新竹國軍醫院崔以威、南門醫院劉建雄，以及新竹市衛生局長王宗曦，共同研商醫療資源整備以及市民防疫工作部署。

會議中，五所醫院院長表示，在市府與竹市衛生局的協調與分配之下，目前醫療物資皆獲合理分配，對於未來的防疫工作，各家醫院也已提前部署，包括醫療物資、隔離病床、病患出入動線規劃、出入口管控、醫療人力輪班等，做全方面的防疫整備，請竹竹苗民眾務必安心放心。

林智堅指出，在防疫工作上，物資調度、疫情等資訊的透明是首要之務，本次邀集五所醫院院長，即刻成立「防疫作戰聯盟」，針對醫院提出防疫需求，市府將在第一時間盡全力提供協助，要做竹市醫療團隊最有力的好隊友。

除了物資調度，五所醫院院長也達成共識，在醫療防疫功能上相互支援，台大醫院新竹分院為衛生福利部指定之應變醫院，同屬重度級急救責任醫院的新竹馬偕醫院在疫情發生以來也承擔數量相當的重任，新竹國泰即日起將為居家隔離、居家檢疫之民眾提供「通訊診療」服務，進行第一線診治與轉介，國軍新竹醫院在醫療物資上積極協助物資互享，南門醫院作為地方醫院，疫情間也承擔更多急性、外科等醫療個案收治。

林智堅也請益五所院長的醫療專業，針對市民防疫工作提出建言，五所院長表示，現階段市府應持續加強宣導工作，包括強化國民生活教育：持續宣導勤洗手、個人衛生管理的重要性；此外，宣導市民務必落實健康自主管理，有中港澳或相關旅遊史的民眾、發燒之民眾應避免上班上課，尤其開學在即，校園防疫工作的落實更是下個階段的重點任務。

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