新竹市兒童防疫備用口罩　1.6萬已全數發放完畢

▲新竹市政府已將1萬6600個口罩全數發放完畢。（圖／記者李朝煌攝）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

武漢肺炎疫情延燒，高級中等以下學校延兩周至2月25日開學，至於原已開學的私立幼兒園（含非營利幼兒園)則維持現況，為讓幼兒園中臨時出現呼吸道症狀的幼童，或臨時緊急需求者能夠調度口罩，教育部配送已開學的私立幼兒園備用兒童口罩，已陸續送抵各縣市，新竹市政府昨(3)日，已將教育部發放防疫備用口罩，總計1萬6600個口罩已全數放給全市131所私立幼兒園(含非營利幼兒園及教保服務中心)。

教育部依據各園實際招收人數，以每50人到60人配送1盒為原則，共分2階段進行配送，第1階段為已經開學的私立幼兒園，全國配送約50萬片，第2階段發放對象為公立幼兒園。

新竹市政府教育處提醒，最基本且最重要的防疫措施是：落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節，及生病在家休息。備用兒童口罩為提供幼兒園緊急支援之「防疫備用物資」，正常無症狀之幼生無須配戴口罩；又口罩係個人物品，以個人自備為原則，幼兒如有發燒、咳嗽等不適症狀，應在家自主休息，不宜至幼兒園。

教育處表示，中央防疫備用口罩2日到新竹市後，教育處同仁立即通知所有私幼到新竹市校外會領取備用口罩，並針對未領取的園所逐一通知，仍未領取則親送到幼兒園，希望幼兒園儘速備妥備用口罩，並要求各園所妥善運用強化防疫工作。

教育處長黃錦能表示，新竹市已請各學校應成立防疫小組，各校防疫工作以最高規格態度看待，並請學校盤點校內測量體溫工具數量（如：額溫槍、耳溫槍等），並進行校正，如有損壞不堪使用或不足者，將儘速採購。另進行校園環境清潔及消毒作業，並備妥酒精、肥皂等防疫物資，提供學校師生使用。