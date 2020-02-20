人妻甜傳「喜歡跟你親親～」車內激情！綠光夫逼退小王：傳1次賠10萬

▲人夫抓包妻子外遇，崩潰要求小王賠償60萬元的精神撫慰金。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

郭姓人夫發現妻子外遇小王已有3個月之久，時常在車內又親又抱，還會摸來摸去，更不時互傳甜蜜訊息「喜歡跟你親親」，讓他內心受到極大衝擊，綠光罩頂，認為配偶權遭侵害，決定提告要求小王賠60萬元。台北地院審理，判小王給付精神慰撫金25萬元為適當。



2018年7月至10月間郭男發現妻子外遇，並且得知妻子與小王待在車內「擁抱、接吻、撫摸」，行徑相當誇張，而郭妻與小王還曾互傳，「好久沒比較親密的動作，昨天那樣擁抱接吻感覺有點刺激」、「好想再親親」、「我也是，喜歡跟你親親」，也拍下不少肩並肩的親密合照。

小王出面澄清，認識郭妻2、3個月後才知道原來她已經結婚了，也表示在這之後仍繼續與她來往，雖有曖昧言語、動作但沒有性行為、擁抱、接吻。

郭男雖無法證明妻子是否與小王曾經發生過關係，但他已要求小王立下切結書，寫著「本人的確於介入你們之間婚姻，與郭妻有超過一般朋友之關係，有妨害家庭之嫌，本人深自檢討，確實悔悟，立切結今日起不能與郭妻有任何形式之聯絡，若有違背每1則訊息賠償10萬元，絕無異議」。

法官認為，基於配偶關係的身分法益，侵害配偶權不以通姦行為為限，只要夫妻間有任何一方存有不正常交友行為，超過社會能夠容忍範圍就算是破壞婚姻，不採信小王說詞，審酌郭男、小王狀況，台北地院判小王賠25萬元，全案仍可上訴。



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