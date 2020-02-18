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竹科工程師回家撞小王！妻坦白「3次在車上」　綠帽夫為子含淚原諒　

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▲人夫帶別人妻車震進摩鐵，鹹濕對話全被正宮用錄音筆錄下。（示意圖，非新聞當事人／達志）

▲范姓竹科工程師於2017年10月某日返家時，驚見吳姓小王與妻子在屋內，質問下得知2人不僅傳訊示愛，更不時「電愛」甚至性交，氣得對2人提告，事後卻仍為了孩子原諒妻子。（示意圖，非新聞當事人／達志）

記者羅志華／台北報導

范姓竹科工程師於2017年10月13日晚間提早返家，不料一開門，竟看到陳姓妻子與她公司的吳姓業務在屋內，氣得向2人質問，吳男當場下跪認錯，陳妻也坦白與吳男性交。范夫對吳男提告通姦，雖經檢方2度不起訴，但不起訴書內皆認定吳男與陳妻有「超越一般男女社交之情誼」，北院判吳男應賠范夫30萬元。

范夫控訴，他於2017年10月13日返家時，驚見妻子與陌生男子在屋內，向2人質問後，才知道吳男是妻子公司的業務，吳男不但當場下跪、簽悔過書，還「上繳」手機供范夫瀏覽，范夫在手機內看到吳男與妻子的各種鹹濕、曖昧訊息，又聽妻子自承與吳男性交，驚覺頭上一頂大綠帽的范夫更是氣到發抖。

范夫事後對2人提告通姦，經北檢不起訴、上訴高檢被駁回後，考量與妻子育有1子，不捨家庭破裂，含淚選擇原諒，但仍對吳男民事求償100萬元。

陳妻於庭上證稱，她於2017年8月至10月間，陸續與吳男發生4次性行為，2人於2017年8月23日在吳男家中第一次性交，她因當天不用帶小孩且外宿，所以印象特別深刻，其餘3次則發生在吳男車上。

吳男在庭上否認與陳妻性交，辯稱他2017年10月13日會下跪、寫悔過書都是被逼的，僅坦承與陳妻牽手、擁抱、接吻，並不時傳訊示愛，偶爾透過視訊呻吟、互相挑逗「電愛」。

法官認為，陳妻先前於警詢時，稱不記得與吳男性交的時間，到了庭上卻能清楚說出第一次性交的時間，與常情不服，再考量范夫僅對吳男提告，且夫妻倆並未離婚且仍然同住，不能排除2人說好「炮口對吳」的可能性，對陳妻的證詞存疑。

但審酌吳男自承與陳妻親密，且檢方在先前的不起訴書中，也認定吳男與陳妻有「超越一般男女社交之情誼」，依侵害配偶權，判吳男應賠范夫30萬元，可上訴。

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