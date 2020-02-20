伸進褲縫「摸她蜜桃」　噁喊：我心中的小林志玲！台鐵段長和解獲緩刑

▲台鐵段長涉嫌性騷擾，經高等法院審理確定和解獲緩刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

台鐵劉姓段長與女職員小靜（化名）吃完飯後，趁2人在車站月台等車之際，竟趁機將手放到對方的牛仔褲縫，搓揉女子臀部，還曾以「妳是我心中的小林志玲」挑逗對方。新北地院一審時，依違反性騷擾防治法判劉男有期徒刑4個月，易科罰金12萬元，案經上訴後，遭高等法院駁回，除了原判決，劉男獲緩刑2年。

2018年5月4日時，小靜與劉男在板橋車站吃飯，孰料過程中不但被隨意碰觸臉頰和下巴，2人在月台候車時，對方還把手伸進牛仔褲縫，搓揉她的屁股。這還沒完，劉男還曾在辦公室內稱小靜為「辣妹」，聊天對話裡還會提到「LP」、「太快出來並不好」、「妳就像是一塊豆腐，捨不得下手」，「妳是我心中的小林志玲」。

▲台鐵段長於月台候車處對女下屬伸出狼爪。（示意圖／記者賴文萱攝）

小靜被亂摸的當下，內心非常煎熬，趕緊起身拉好衣褲，劉男才停止行為，並且在事後申訴性騷擾事件。對此劉男則辯稱，自己只是看到小靜「衣服沒紮好」，才會想要幫對方把衣擺拉好，強調舉止可能不夠莊重，但真的沒有觸碰。劉的辯護人更反控，小靜只是為了換成輕鬆的工作才故意陷害。



法官勘驗監視器畫面，看到小靜因為劉男的隨易碰觸，整個人從椅子上彈起來，還趕緊整理衣服，伸手護住臀部，畫面也沒顯示女子內褲有外露情形，決定不採信劉男說詞。

新北地院一審判劉男有期徒刑4個月，然而檢方和劉男都不服判決，提出上訴後，高等法院認為，劉男雖然是二審才認罪，但是審理期間，已和小靜達成和解，小靜也同意給予緩刑，因此法官最終判劉男有期徒刑4個月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並且不得直接或間接對小靜騷擾、跟蹤或者非必要的連絡行為，也不得洩漏與本案有關內容給第三人，全案確定。



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