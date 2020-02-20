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「2020台北文學季」登船開跑！30作家講座+走讀+特展長達3個月

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▲▼ 「2020台北文學季」登船開跑！30作家講座+走讀+特展長達3個月。（圖／臺北文學季粉專）

▲2020台北文學季以「川讀台北・文學流岸」為主題，邀請近30位作家講座，還有走讀+特展，長達3個月。（圖／臺北文學季粉專）

記者林育綾／台北報導

「2020台北文學季」將於3月7日開跑，為期3個月將邀請近30位作家參與，結合講座、走讀活動、特展等，首場走讀更帶領讀者「登船」，從大稻埕漫遊淡水河至關渡，策展人封德屏表示這艘船「保證通風」且只限30人，活動皆免費參加，預計一開放就會秒殺。

2020台北文學季將在3月7日至6月4日舉行，今年活動主題為「川讀台北・文學流岸」，以河流和城市的關聯切入。封德屏說，河流可以「跨界」，而文學就像水一樣，很多時候水和我們生活的關係十分親密。

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▲▼ 「2020台北文學季」登船開跑！30作家講座+走讀+特展長達3個月。（圖／臺北文學季粉專）

3月7日起首先由「水城漫遊・河畔說書」講座及走讀揭開序幕，邀請多位作家、出版人、文史工作者及媒體人、創作歌手等擔任講師，帶讀者看見從水城轉變為陸都的台北，用文學理解河與人的關聯，講師群包括許多知名作家，席慕蓉、林文義、李昂、陳栢青、謝旺霖、郝譽翔、林立青、瀟湘神等近30位參與。

首場活動更破天荒帶領讀者登船，從大稻埕漫遊淡水河至關渡，由作家林文義在河上分享講座，創作歌手李德筠則帶來清新的民謠演唱，活動時間約2個鐘頭。封德屏保證這艘船十分通風，且活動為免費參加，名額約30名，預計開放報名就會爆滿。

▲▼ 2020台北文學季開跑。（圖／記者林育綾攝）

▲2020台北文學季開跑。（圖／記者林育綾攝）

▲▼ 2020台北文學季開跑。（圖／記者林育綾攝）

▲萬福國小師生齊力手工打造5公尺獨木舟。（圖／記者林育綾攝）

長達3個月的台北文學季，除了講座及走讀，也將舉行「河岸台北・水岸曬書－市圖好書展」、「回憶伏流－作家手寫記事」特展、「台北文學・閱影展」等不同形式的活動接續登場。

2020台北文學季活動官網

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