恭喜當爸！回顧沒寫作業也要追的經典　網友狂推那些年我們一起追的九把刀

▲九把刀與周亭羽結婚2年,經歷愛犬病逝的痛苦,如今迎來喜訊,讓他開心不已。



記者張惠媛/綜合報導

知名作家九把刀 2017年與主播周亭羽登記結婚,2019年底在臉書公開宣布自己「要當爸爸了」!其實他早在九月時的簽書會上就透露此消息,坦言自己今年作品產量不多,但「非常飽滿」,是創作力最旺盛的時期。2019年4月,九把刀因愛犬病逝而經歷了巨大的傷痛,一直期盼著愛犬「能再度成為家裡的一份子」,如今終於迎來喜訊,也讓九把刀狂喜表示「想到就會一直笑呢哈哈哈」。九把刀的小說是90後的同回憶,不管是獵奇的主題,還是青春校園風格,又或是白爛屁孩故事,都讓人讀到廢寢忘食,上課時偷偷藏在參考書底下、堆在抽屜裡的9成以上都是九把刀,尤其是《殺手系列》跟《獵命師》總讓人從早自習追連載追到放學,一本接一本地傳。DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查網友們心中「寧願沒寫作業被老師揍也要追」的作品,看看自己當年是不是也因為這些作品而「荒廢課業」吧。

第6名:《樓下的房客》

這本書沒有鬼怪、沒有靈異事件,但是「鑿開人性盡頭」的恐怖感讓人全身爬滿雞皮疙瘩,怪房東透過監視、偷窺房客不為人知的一面,進而設局操弄他們,光看文字就感受到胃酸翻騰,拍成電影後更是讓許多人在電影院重新體驗一次毛骨悚然的恐懼。

第5名:《哈棒傳奇系列》

哈棒系列以12篇校園故事帶出屁孩極致惡搞的瘋狂一面,通勤的時候常常笑到嘴巴痠,雖然超白爛,但是也不至於偏離現實,每個配角也都相當有特色,彷彿班上真的就有這樣一號人物。

第4名:《都市恐怖病系列》

九把刀總能輕鬆掌握這種略帶奇幻的題材,每一篇故事雖小有連貫但也可拆開閱讀,成為趕去補習的路上打發時間的讀物,《恐懼炸彈》、《冰箱》、《異夢》、《功夫》、《狼嚎》、《大哥大》,雖然很獵奇但是讀起來卻頗感輕鬆。

第3名:《獵命師傳奇卷》

從2005年開始連載到2013年完結的奇幻小說,角色設定與故事具有高度原創性,不小心就會一本接一本看下去,還會催促看比較慢的同學:「快點輪到我啦!」此系列能感受到九把刀滿滿的創作能量,是網友一致認為「異常好看」的系列。

第2名:《殺手系列》

相信大家一定都記得超受歡迎的《殺手系列》,每一本主角都不一樣,但是彼此之間都有不可斷的聯結,最令人印象深刻的「殺手三大法則」,現在都還能背出來:「不能愛上目標,也不能愛上委託人」、「絕不透露出委託人身分。除非委託人想殺自己滅口」還有「下了班就不是殺手。即使喝醉了、睡夢中、做愛時、也得牢牢記住這點。」因為這系列而出現的《蟬堡》最後也成為殺手迷必追的目標,不免令人讚嘆:刀大根本是連載之神!

▲網友心中一致認同第一名的經典就是《那些年》,改編電影也捧紅了擔任主角的柯震東與陳妍希。(圖/翻攝自「那些年,我們一起追的女孩 You Are the Apple of My Eye」臉書)



第1名:《那些年我們一起追的女孩》

每個男孩的青春裡,都有一個沈佳宜!這本九把刀半自傳的小說絕對是青春裡的經典,一群臭男生都在追求班上那個功課最好的沈佳宜,男主角柯景騰也為愛奮發向上,經歷一連串熱血又感動的故事,青春記憶中各種酸甜苦辣都湧上心頭,電影上映後還吹起一股「沈佳宜」風潮,相信當時心有戚戚焉的你,也衝動地來了一碗「帥氣的光頭」吧!

▲你喜歡的作品有上榜嗎?