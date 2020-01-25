　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

恭喜當爸！回顧沒寫作業也要追的經典　網友狂推那些年我們一起追的九把刀

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼九把刀作品。（圖／翻攝自臉書）

▲九把刀與周亭羽結婚2年，經歷愛犬病逝的痛苦，如今迎來喜訊，讓他開心不已。（圖／翻攝自「九把刀 Giddens Ko」臉書，下同）

記者張惠媛／綜合報導

知名作家九把刀 2017年與主播周亭羽登記結婚，2019年底在臉書公開宣布自己「要當爸爸了」！其實他早在九月時的簽書會上就透露此消息，坦言自己今年作品產量不多，但「非常飽滿」，是創作力最旺盛的時期。2019年4月，九把刀因愛犬病逝而經歷了巨大的傷痛，一直期盼著愛犬「能再度成為家裡的一份子」，如今終於迎來喜訊，也讓九把刀狂喜表示「想到就會一直笑呢哈哈哈」。九把刀的小說是90後的同回憶，不管是獵奇的主題，還是青春校園風格，又或是白爛屁孩故事，都讓人讀到廢寢忘食，上課時偷偷藏在參考書底下、堆在抽屜裡的9成以上都是九把刀，尤其是《殺手系列》跟《獵命師》總讓人從早自習追連載追到放學，一本接一本地傳。DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查網友們心中「寧願沒寫作業被老師揍也要追」的作品，看看自己當年是不是也因為這些作品而「荒廢課業」吧。

▲▼九把刀作品。（圖／翻攝自臉書）

第6名：《樓下的房客》

這本書沒有鬼怪、沒有靈異事件，但是「鑿開人性盡頭」的恐怖感讓人全身爬滿雞皮疙瘩，怪房東透過監視、偷窺房客不為人知的一面，進而設局操弄他們，光看文字就感受到胃酸翻騰，拍成電影後更是讓許多人在電影院重新體驗一次毛骨悚然的恐懼。

▲▼九把刀作品。（圖／翻攝自臉書）

第5名：《哈棒傳奇系列》

哈棒系列以12篇校園故事帶出屁孩極致惡搞的瘋狂一面，通勤的時候常常笑到嘴巴痠，雖然超白爛，但是也不至於偏離現實，每個配角也都相當有特色，彷彿班上真的就有這樣一號人物。

▲▼九把刀作品。（圖／翻攝自臉書）

第4名：《都市恐怖病系列》

九把刀總能輕鬆掌握這種略帶奇幻的題材，每一篇故事雖小有連貫但也可拆開閱讀，成為趕去補習的路上打發時間的讀物，《恐懼炸彈》、《冰箱》、《異夢》、《功夫》、《狼嚎》、《大哥大》，雖然很獵奇但是讀起來卻頗感輕鬆。

▲▼九把刀作品。（圖／翻攝自臉書）

第3名：《獵命師傳奇卷》

從2005年開始連載到2013年完結的奇幻小說，角色設定與故事具有高度原創性，不小心就會一本接一本看下去，還會催促看比較慢的同學：「快點輪到我啦！」此系列能感受到九把刀滿滿的創作能量，是網友一致認為「異常好看」的系列。

▲▼九把刀作品。（圖／翻攝自臉書）

第2名：《殺手系列》

相信大家一定都記得超受歡迎的《殺手系列》，每一本主角都不一樣，但是彼此之間都有不可斷的聯結，最令人印象深刻的「殺手三大法則」，現在都還能背出來：「不能愛上目標，也不能愛上委託人」、「絕不透露出委託人身分。除非委託人想殺自己滅口」還有「下了班就不是殺手。即使喝醉了、睡夢中、做愛時、也得牢牢記住這點。」因為這系列而出現的《蟬堡》最後也成為殺手迷必追的目標，不免令人讚嘆：刀大根本是連載之神！

▲▼九把刀作品。（圖／翻攝自臉書）

▲網友心中一致認同第一名的經典就是《那些年》，改編電影也捧紅了擔任主角的柯震東與陳妍希。（圖／翻攝自「那些年，我們一起追的女孩 You Are the Apple of My Eye」臉書）

第1名：《那些年我們一起追的女孩》

每個男孩的青春裡，都有一個沈佳宜！這本九把刀半自傳的小說絕對是青春裡的經典，一群臭男生都在追求班上那個功課最好的沈佳宜，男主角柯景騰也為愛奮發向上，經歷一連串熱血又感動的故事，青春記憶中各種酸甜苦辣都湧上心頭，電影上映後還吹起一股「沈佳宜」風潮，相信當時心有戚戚焉的你，也衝動地來了一碗「帥氣的光頭」吧！

▲▼九把刀作品。（圖／翻攝自臉書）

▲你喜歡的作品有上榜嗎？（圖／翻攝自DailyView網路溫度計）

ET快訊
快訊／北京9月大女嬰確診武漢肺炎！成全世界最小患者…全市再傳
快訊／最新檢測結果：華南海鮮市場「存在大量新型冠狀病毒」
武漢肺炎傳染力超強？冠狀病毒「3點知識」公開　傳染途徑曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

恭喜！九把刀結婚2年當爸了　狂喜宣布「周亭羽懷孕」：想到就會一直笑

這間小7設「狐仙商品專區」　買去隔壁拜拜就有機會脫單

冬季旅日新玩法！「帥氣滑雪」放鬆泡湯　熱門TOP5日本滑雪場清單大公開

年後轉職鎖定目標！鄉民最推十大辦公室夢幻級神物　一秒升級幸福企業

新春拜年、初二回娘家伴手禮還沒買？超商禮盒選「這2款」準沒錯

2019年熱銷排行曝光！賣場必逛美味熟食區　「這款」年銷破億夯爆

42元買礦泉水就中200萬！全聯開出1張特別獎、1張特獎　千萬得主是你嗎？

拿麼厲害！獲清真認證的純綠豆冬粉　製程超嚴謹

萬年不敗「春節伴手禮」先掌握！2大量販祭500款禮盒　還有獨家新寵兒

恭喜當爸！回顧沒寫作業也要追的經典　網友狂推那些年我們一起追的九把刀

台灣口罩不捐武漢捐澳洲！　黃智賢痛批泯滅良心的政權

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

貪吃柴別人家搶飯「露牙示威」牠淚眼望主人：這不是偶滴嗎

75kg藏獒搖尾巴給「重量級塞奶」姑姑快被撞飛笑喊：好了～停XD

高雄防疫一級開設　韓國瑜緊急結束假期：都留在高雄

新年好討厭...她重複過初一崩潰　醒悟「過年的意義」結局網笑著哭

奴才半夜上廁所被關在房外　探頭驚見阿柴用腳頂惡意擋門

新年跟別人借錢當心衰一年！　盤點大年初一「12禁忌」

這間小7設「狐仙商品專區」　買去隔壁拜拜就有機會脫單

冬季旅日新玩法！「帥氣滑雪」放鬆泡湯　熱門TOP5日本滑雪場清單大公開

年後轉職鎖定目標！鄉民最推十大辦公室夢幻級神物　一秒升級幸福企業

新春拜年、初二回娘家伴手禮還沒買？超商禮盒選「這2款」準沒錯

2019年熱銷排行曝光！賣場必逛美味熟食區　「這款」年銷破億夯爆

42元買礦泉水就中200萬！全聯開出1張特別獎、1張特獎　千萬得主是你嗎？

拿麼厲害！獲清真認證的純綠豆冬粉　製程超嚴謹

萬年不敗「春節伴手禮」先掌握！2大量販祭500款禮盒　還有獨家新寵兒

恭喜當爸！回顧沒寫作業也要追的經典　網友狂推那些年我們一起追的九把刀

影／全聯388萬「瑪莎拉蒂」得主出爐！幸運數字「111808」是你嗎

中華女將好棒！　末節連進2球逆轉擊敗超強隊荷蘭

加入「斷捨離社團」抑制物慾！　他見「社員日常」驚呆：不怕被誤會？

武漢1400萬人口「500萬人離城」　湖北省長內疚自責：非常痛心

認得他們嗎？《小小廚神》孩子們長大了！　「黑框牙套妹→正妹女演員」轉變超驚人

港劇女神高鼻子被疑整型！　拜年見親戚揭開「身世之謎」⋯網：維基要改了

川字眉OUT！過年「開運醫美」大整理　填平太陽穴有望招桃花

鄰居每晚「抽菸大隊接力」　他向管委會投訴無果...網友真心相勸

快訊／北京9月大女嬰確診武漢肺炎！成全世界最小患者…全市再傳5例

走春塞車我不怕！　5招小空間體操解救僵硬

與小三簽「3點性愛契約」：每月壞壞2次！人夫見她有新歡氣炸…嗆外流鹹濕照

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

消費熱門新聞

先掌握量販超市「過年營業時間」！

買礦泉水中200萬！全聯開出1張特別獎、1張特獎

過年買4手天王按摩椅　享3萬折扣

網友瘋傳「粉紅瓶」扁塌頭救星

全聯388萬「瑪莎拉蒂」得主出爐！

量販超市「過年營業時間」懶人包

入手Sony指定電視　週週抽3萬元訂房券

雷射溶脂不囉嗦　讓妳愛瘦哪就瘦哪

新年想脫單？這間小7幫準備拜狐仙商品

新春拜年伴手禮還沒買？超商選「這2款」準沒錯

賣場必吃熟食！「這款」年銷破億　

華泰名品城竄錢鼠　血拼招財強運

辦公室神物！一秒升級幸福企業

最容易一見鍾情的星座

更多熱門

相關新聞

代墊上千元後「找嘸人」　他打開包裹傻眼了！

代墊上千元後「找嘸人」　他打開包裹傻眼了！

一名蔡姓男子竟在一送貨APP上動歪腦經！他將一個「空菸盒」裝在紅包袋中，向送貨員謊稱該物品價值3299元，請送貨員代為墊款後，再向收件人取款。但送貨員找不到收件人，於是打開包裝，竟發現只是個「空菸盒」，才驚覺受騙。而蔡男嘗到成功滋味後，還用「3本小說」、「故障手機」等物品，連續詐騙其他送貨員，不法獲利近萬元。

名作家給女兒的15條「戀愛準則」

名作家給女兒的15條「戀愛準則」

PTT紅人大師兄入圍作家新人獎

PTT紅人大師兄入圍作家新人獎

恭喜！九把刀結婚2年當爸了　狂喜宣布「周亭羽懷孕」

恭喜！九把刀結婚2年當爸了　狂喜宣布「周亭羽懷孕」

差36歲追不到！他PO網：該讓撿屍

差36歲追不到！他PO網：該讓撿屍

關鍵字：

九把刀小說作家

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 武漢肺炎 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／台中男「武漢返台」到處跑！疫情指揮中心回應了

夫拍照炫：妳那麼難追，還不是給我當保姆

不只金巴黎！染病台商移動路徑曝光

直播主測2000元刮刮樂中獎率　結局傻眼

台中男「武漢返台」逛百貨趴趴走　衛生局找到人了！

即／國內新增第4例武漢肺炎　行程細節曝光

「我也很怕死！」武漢返台男回應了

《超偶》最年輕冠軍消失7年！月入15K

即／澎湖2女返鄉發高燒　送入負壓隔離病房

獨／武漢團返陸淚謝台灣：碰到這種事誰都不願意

金巴黎小姐神反應！PTT淚謝推爆

台商承認感染武漢肺炎　舞小姐崩潰遭隔離

2歲童發燒！一家3口遭機場隔離…竟想爬玻璃窗再逃

武漢肺炎疫情　1940緊急記者會

閃亮亮疑分手黃包包！　交往天數洩疑雲

更多

最夯影音

更多
台灣口罩不捐武漢捐澳洲！　黃智賢痛批泯滅良心的政權

台灣口罩不捐武漢捐澳洲！　黃智賢痛批泯滅良心的政權
傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

不只金巴黎！左營台商藏「行經路線」　舞小姐有發病現象...進負壓隔離病房

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

有做有保佑！刮刮樂前先繞貓頭 奴才刮中兩千驚呼：真D有效欸！

貪吃柴別人家搶飯「露牙示威」牠淚眼望主人：這不是偶滴嗎

貪吃柴別人家搶飯「露牙示威」牠淚眼望主人：這不是偶滴嗎

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面