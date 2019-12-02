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每天上銬審問！澳作家遭中國關押「日漸孤立」　澳外長：無法接受

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▲華裔作家楊恆均。（圖／路透社）

▲作家楊恆均的關押狀況引起澳洲外交部憂心。（圖／路透社）

記者丁維瑀／綜合報導

澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）2日表示，中國出生的澳籍作家楊恆均（Yang Hengjun）被北京當局以「不可接受」的條件關押，包括每天配戴鐐銬接受訊問。雖然中方曾呼籲澳洲不要干預此事，佩恩仍強調她必須發聲。

《路透社》報導，佩恩說，澳洲駐北京大使館的官員近期探訪被羈押的楊恆均，結果令她擔憂，她必須公開發聲。她透過電郵發表聲明寫道，楊恆均逐漸從外在世界中孤立，當局限制他與親朋好友聯繫，恢復每日訊問，同時還戴著鐐銬，「這是不可接受的。」

佩恩表示，澳洲要求中方解釋針對楊恆均的指控，此外應按照國際規範，公平對待他，包括讓他接觸律師與家人。

間諜行為在中國可被處以死刑，北京也告訴澳洲不要干預。考量到中國是澳洲最大的出口市場，雙方的貿易關係也讓此案變得更加敏感。

《英國廣播公司》（BBC）報導，楊恆均出生湖北，曾於中國外交部任職，2000年入籍澳洲，以網路記者、小說家身分聞名，他今年1月與家人前往中國，在廣州被扣押，北京國安局8月以涉嫌間諜活動而逮捕他。

楊恆均在中國海外生活超過10年，他的部落格會評論中國時事與國際關係，也被稱為「民主小販」（democracy peddler）。然而，近年來他並未直接點名中國政府。

居住在雪梨的學者馮崇義是楊恆均的好友，他曾告訴BBC，楊恆均在拘留期間應該受到虐待；由於這名作家在網路擁有影響力，因此才會成為目標。

►澳外交部證實　華裔作家楊恆均涉「間諜罪」遭拘

 
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