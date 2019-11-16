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中國大使威脅　瑞典照頒獎給銅鑼灣書店股東「我們有言論自由」

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▲▼瑞典文化部長林德（Amanda Lind）把年度圖霍夫斯基文學獎項（Tucholsky literary prize）頒給中國出生的作家桂民海（Gui Minhai）。（圖／路透）

▲瑞典文化部長林德把獎項頒給桂民海。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合外電報導

儘管受到中國大使威脅，瑞典文化部長林德（Amanda Lind）15日依舊把年度圖霍夫斯基文學獎項（Tucholsky literary prize）頒給中國出生的作家桂民海（Gui Minhai）。桂民海未能出席領獎，林德則站在象徵他的空椅旁表示，讓藝術家與作者自由工作，對於文化與民主而言至關重要。

《瑞典通訊社》（TT）指出，中國大使桂從友（Gui Congyou ）此前呼籲有關單位不要認可桂民海，取消獎項，同時要求林德不要出席頒獎典禮，若她現身，將被禁止進入中國，此舉也會破壞雙方的友好關係。根據一份採訪內容，中方堅決反對頒獎給「編造謊言的罪犯」。

▲▼瑞典文化部長林德（Amanda Lind）把年度圖霍夫斯基文學獎項（Tucholsky literary prize）頒給中國出生的作家桂民海（Gui Minhai）。（圖／路透）

▲桂民海獲頒圖霍夫斯基獎。（圖／路透）

不過，瑞典筆會（Svenska PEN）15日照樣把獎項頒給桂民海，表彰他在言論自由方面所做的努力。林德在斯德哥爾摩（Stockholm）舉行的儀式發表談話，她稱言論自由在瑞典是一項權利，「當權者絕對不該攻擊自由藝術表達或言論自由。」

綜合《美聯社》、《路透社》報導，桂民海生於浙江省寧波市，後來成為瑞典公民，是香港銅鑼灣書店的股東，在港期間出版多本批評中國領導人的書籍。他2015年在泰國被綁架，2018年於中國被警方拘留。

根據中國大使說法，桂民海涉嫌洩漏國家機密與中國有關的情報而被拘留，他在中國、瑞典都犯下嚴重罪行，是「惡毒攻擊中國政府的說謊者」，並非是受到迫害的作家。

▲▼中國出生的作家桂民海（Gui Minhai）失蹤期間，支持他的民眾舉起牌子抗議。（圖／路透）

▲桂民海失蹤期間，支持他的民眾舉起牌子抗議。（圖／路透）

瑞典總理勒文（Stefan Lofven）表示，瑞典絕對不會屈服於這種威脅，「在瑞典我們有言論自由，這是關鍵所在。」瑞典筆會主席班松（Jesper Bengtsson）則告訴《美聯社》，「我們有些驚訝，沒有預期如此強烈的反應」、「中國大使一直想讓人們保持沉默」。

 
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