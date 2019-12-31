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年度最期待作家！PTT紅人大師兄入圍新人獎　誠品閱讀職人大賞票選起跑

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▲▼ 由千名書店職人票選推薦的「誠品閱讀職人大賞」票選開跑，同時「誠品書店2019年度暢銷書榜暨主題展」即日起展開。（圖／誠品提供）

▲由千名書店職人票選推薦的「誠品閱讀職人大賞」票選開跑！（圖／誠品提供）

記者林育綾／綜合報導

由千名書店職人票選推薦的「誠品閱讀職人大賞」，每年票選票選台灣、香港和大陸「年度最期待作家」、「書店職人最想賣」、「最想說服爸媽買」等多項大獎，其中知名小說家吳明益、暢銷冠軍作家蔡康永、台北文學獎劇本獎得主李屏瑤等人皆入圍；今年台灣更首度增設「新人獎」推薦年度最佳新人作家，包括PTT紅人大師兄等人都入圍，票選結果將於2020年2月4日在台北國際書展公布。

誠品書店即日起展開「誠品閱讀職人大賞入圍書展」，而「誠品書店2019年度暢銷書榜暨主題展」也同步開展，除了TOP100書展，也規畫戲劇作品《我們與惡的距離》及《俗女養成記》等主題系列，提供單本79折、三本75折起優惠。

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▲▼ 由千名書店職人票選推薦的「誠品閱讀職人大賞」票選開跑，同時「誠品書店2019年度暢銷書榜暨主題展」即日起展開。（圖／誠品提供）

▲「誠品閱讀職人大賞」票選開跑，票選結果將於2020年2月4日在台北國際書展公布。（圖／誠品提供）

今年「書店職人最想賣」入圍書籍有：戳中廣大上班族心聲《我要準時下班！》；惹哭無數母親、連蔡依林都推薦《我離開之後》；日本名導演是枝裕和電影裡「日本國民母親」樹木希林首度於台灣出版《離開時，以我喜歡的樣子》等，都名列書店職人最想推薦的入圍名單。

▲▼樹木希林《離開時，以我喜歡的樣子》（圖／遠流出版提供）

▲樹木希林《離開時，以我喜歡的樣子》入圍「書店職人最想賣」。（圖／遠流出版提供）

「最想說服爸媽買」的入圍書籍有：教導父母面對孩子情緒《我不想說對不起》、以熟人性侵為題材、教孩子認識身體自主權《蝴蝶朵朵》等，希望促進親子間的良好閱讀及生活習慣。

▲▼ 幸佳慧創作繪本《蝴蝶朵朵》談熟人性侵，幸佳慧著，繪者陳潔晧、徐思寧。（圖／字畝文化出版《蝴蝶朵朵》，翻攝自讀冊生活）

▲幸佳慧生前創作的繪本《蝴蝶朵朵》談熟人性侵，入圍「最想說服爸媽買」。（圖／字畝文化出版《蝴蝶朵朵》，翻攝自讀冊生活）

而入圍「新人獎」的作家，表現令人眼睛一亮，包括以獨特經歷在PTT爆紅的作家大師兄、用詞幽默犀利的詩人作家吳芬、台灣本土城市速寫畫家鄭開翔等人，作品都耐人尋味值得一讀。

▲▼ 由千名書店職人票選推薦的「誠品閱讀職人大賞」票選開跑，同時「誠品書店2019年度暢銷書榜暨主題展」即日起展開。（圖／誠品提供）

▲同時「誠品書店2019年度暢銷書榜暨主題展」即日起展開。（圖／誠品提供）

「誠品書店2019年度暢銷書榜暨主題展」即日起在全台書店及網路書店開展，擅長書寫溫柔文字的暢銷作家張曼娟《只是微小的快樂》奪下2019年華文創作TOP1；作家吳念真以美食佳餚勾勒濃厚回憶的《念念時光真味》則拿下TOP3。

而如何為未來做出正確選擇，是2020年的穩健投資成為趨勢，理財相關書籍銷售2019年已成長2成，也在誠品書店財經商業類TOP10中佔近一半名次，像是TOP4的《富爸爸，為什麼有錢人越來越有錢？》、《我用1檔ETF存自己的18%》也獲得有理財興趣的讀者青睞。

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