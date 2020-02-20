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開學在即台中市長盧秀燕「加碼防疫」　國小以下學童領2片口罩

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▲台中市長盧秀燕20日宣布，國小以下學童開學可領2片口罩。（圖／台中市政府提供）

▲台中市長盧秀燕20日宣布，國小以下學童開學可領2片口罩。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

全國高中以下學校下週就要開學，因應新冠肺炎（COVID-19），台中市政府20日下午召開台中市全市校長宣導說明會，市長盧秀燕於會中宣布，國小以下學童，每人開學可領到2片口罩，由於數量有限，只發放一次；此外，還有「取消開學典禮」、「量測體溫」、「校園消毒」等措施，她也強調開學前，不論口罩、消毒水、額溫槍等防疫物資，皆會做準備，讓師生與家長安心展開新學期。

▲台中市政府20日下午召開台中市全市校長宣導說明會。

▲台中市政府20日下午召開台中市全市校長宣導說明會。

盧秀燕表示，疫情訊息萬變，各種情況都無法預料，希望各位校長以「愛心、耐心、EQ」面對處理任何問題，防疫作業不是單打獨鬥，中央與地方要步調一致，若有特殊狀況，也請校長務必即時通報，才能即時處理。

由於開學在即，盧市長也說，中央已宣佈憑健保卡，全國兒童一周可領4片口罩，教育部也分送各校備用口罩和防疫物資，另外，台中近日獲得善心人士捐贈口罩，為維護孩童健康，盧秀燕也宣布「加碼」國小以下學童，每人開學可多領到2片口罩。

盧秀燕指出，開學各項防疫工作需各校配合，也要統一標準，昨日市府與中央第六次聯席防疫會議，中央已確定開學後各校師生量測體溫，以額溫37.5度作為發燒標準，未來中央若有調整或下修，市府也會立即配合公布，但是學校師生、教職員工若有身體不適狀況，必須因應個案立即處理。

她也強調，針對全市29區公立幼兒園、國小、國高中總計353間學校，市府環保局已陸續展開消毒作業，預計23日前全部消毒完畢；另依照教育部最新公布，一校有兩個以上師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，全校就必須停班停課14天，「防疫措施，中央地方標準要一致，腳步才不會混亂」，因此，台中依中央規定全力配合。

▲盧秀燕強調，因應新冠病毒，中央與地方步調要一致。

▲盧秀燕強調，因應新冠病毒，中央與地方步調要一致。

教育局長楊振昇提醒，第一段防疫作為是「在學生上學之前」，家長先幫小孩自主量體溫，如有耳溫38度（含）以上或額溫37.5度（含）以上（須再量耳溫一次）視為發燒，告知學校後，儘速就醫和在家休息，不要到學校。

楊振昇也說，依教育部規定正常無症狀的幼生無需配戴口罩，而備用兒童口罩則提供園內臨時出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、呼吸急促等不適或緊急狀況者配戴，若遇到學校必須停課，市府已擬定SOP，老師可將上課教材透過網路供學生在家學習，請家長放心，有關口罩等防疫物資，預計24日在神岡國小發放，首批額溫槍，教育部也預定在24日送達，數量待教育部通知。

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