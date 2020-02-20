「用大數據掌握19例可疑感染源！」陳其邁：科技對疫情判斷更精準





▲陳其邁。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國內第19例新冠肺炎白牌車司機感染源確定了，中央流行疫情指揮中心20日公布，他曾載一名從中國大陸浙江返台且有嚴重咳嗽症狀台商，經台大、中研院兩天積極努力，證實有抗體弱陽性，顯示曾經感染。行政院副院長陳其邁20日受訪時表示，針對19例案例，政府透過大數據掌握可疑感染源，科技智慧對疫情的掌握更精確。

陳其邁表示，新冠肺炎病毒跟過去的SARS病毒不太一樣，輕症與無症狀的感染源特別多，讓防疫工作更困難，所以必須整合各部會，包括警政、民政的系統投入居家檢疫，以及口罩生產、防疫物資調配，都需要耗費很多的人力與物力。

陳其邁指出，政府努力用智慧科技的方式，包括資料鏈結、大數據，協助疫情的分析、判斷、居家隔離、居家檢疫工作的落實，到病源追蹤、確診個案，如何用資料鏈結與大數據方式作疫情調查。在疫苗、藥物選擇及影像分析上，政府與台灣人工智慧實驗室的杜奕瑾進行更緊密的方式，利用科技物來幫助防疫。防疫的工作是滴水不漏，好像抓漏一樣要隨時戒慎恐懼，讓防疫工作能落實。

陳其邁提到，面對疾病，應該要更謙虛，尤其必須用戒慎恐懼的心情面對這些新興的傳染病，「我在科技領域，包括政府之間的資料鏈結或對於整個新興科技、大數據或區塊鏈及人工智慧，來協助對於疫情的判斷，我們有更精準的方式來處理。以中部地區的第19號個案為例，印象中陳時中部長9點多開記者會，其實我們約6點多就已經透過大數據技術掌握可疑的病例感染源。」

陳其邁說明，當時檢驗一開始還是陰性，後來要求應該趕快進行抗體試驗，這個具體的個案，很快就能利用科技的方式掌握，這在疫情調查過程是非常有幫助的部分。