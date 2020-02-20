「司機姊姊市場開雜貨店」新冠肺炎假疫情滿天飛　調查局約談2人送辦

▲彰化警調單位分別宣布查到有網友涉嫌散布死亡病例親屬也染病的假訊息。（圖為資料照／翻攝）

記者劉昌松／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）防疫期間，假訊息頻傳，日前台灣首件死亡病例後，各種謠言更是滿天飛，彰化縣警局20日上午公布，針對「遺體處理卻爆出烏龍大紕漏」、「過世的司機姐姐也得了肺炎，姪子也中，在開雜貨店」等假訊息的3名散布者已找到人，調查局彰化縣調站下午也表示，已約談到楊姓、莊姓民眾涉嫌在LINE謠傳司機姊姊姪子也得肺炎的假訊息，依違反《傳染病防治法》送辦。

新冠肺炎已有24例確診，傳出彰化有7例，引起當地民眾人心惶惶，尤其在白牌車司機病逝消息後，臉書、LINE群大量出現許多不實訊息，彰化警方20日上午針對「…國內第19例新型冠狀病毒肺炎患者…遺體處理卻爆出烏龍大紕漏…」、「彰化○○過世的人去過這些……彰化○○○診所 金馬路○○○」、「死掉的那個人，姐姐住○○附近，也中了肺炎 姪子也中 在○○市場…」等3件假訊息找到3名涉案人。

20日下午，調查局也發布新聞稿指出，針對LINE群謠傳「過世的司機的姊姊住○○，也得了肺炎，姪子也中，住在○○對面開雜貨店」之訊息，溯源查出是彰化楊姓、莊姓市民所散布，並已將2人約談到案後，移送彰化地檢署偵辦。調查局呼籲民眾，審慎閱聽思辨各方消息，切勿人云亦云、轉傳不實訊息以免誤蹈法網。

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