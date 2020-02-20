與馬克宏、強生通電話　習近平：疫情防控到了關鍵階段

▲日前中國家主席習近平戴口罩視察北京。（圖／新華社）

記者任以芳／綜合報導

共同對抗疫情，中國國家主席習近平（18日）分別和法國總統馬克宏和英國首相強生通電話。根據大陸官媒報導，習近平強調大陸處理疫情態度公開透明，並且坦承介紹目前疫情防控工作到了「關鍵階段。」

雙方各自簡短的通話內容，馬克宏、強生對中方抗擊疫情表達慰問和支持。習近平對此表示感謝和讚賞，坦誠介紹大陸抗擊新冠肺炎疫情的情況「經過艱苦努力，疫情防控形勢出現積極變化，防控措施正在取得明顯成效。當前，疫情防控工作到了關鍵階段。」

▲習近平視察北京社區，強調嚴格防疫管控。（圖／新華社）

習近平強調中國始終本著公開透明態度，同各國開展合作，共同應對疫情。馬克宏也表達，「法方已經向中方提供了一批醫療物資援助，願繼續提供幫助，願同中方一起抗擊疫情，以此契機加強衛生合作。」強生也表示，「英方對中方在抗擊疫情中表現出的速度和效率表示欽佩，願繼續向中方提供支持和幫助。」

由於疫情牽動中國內需經濟情勢，習近平也表示，「我們在做好防控工作的前提下，支持和推動各類企事業單位復工複產，保障社會供給充足。疫情對中國經濟的影響是暫時的，相信經過努力，今年我們仍能實現既定的經濟社會發展目標任務。」與強生通電話時，習近平再次明確表示，「中國經濟韌性強勁，內需空間廣闊，產業基礎雄厚，我們有信心、有能力實現今年經濟社會發展目標，特別是抓好決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅的重點任務。」