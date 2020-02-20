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居家隔離結束…迎來自由「PM2.5都香的」　他曝14天心境：我抗壓性好糟

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲男網友結束14天居家隔離，最後忍不住寫下「我自由了」。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎疫情持續延燒，國內居家檢疫、隔離人數超過2萬人，這些面臨14天居家隔離檢疫的人，大部分都相當無奈。一名網友日前結束14天隔離，20日終於迎來自由日，忍不住在臉書《爆廢公社》分享心境，直呼「出門的那一刻，覺得PM2.5都是香的」、「能夠去路口買個早餐覺得已滿足！」

這位網友在文中表示，「關了14天，終於自由了……出門的那一刻，覺得PM2.5都是香的。」他透露，隔離期間有很多不便、很難熬，但更難熬的其實是每天對自己身體狀況的猜疑，很害怕自己得病，也害怕不小心害到別人，「出國有時候是真的不得已，能回家真的很好，為了自己、為了大眾、為了台灣，好好配合。」

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原PO也說，雖然他解除隔離，但口罩還是會戴好戴滿，沒事也不亂出門，「能夠去路口買個早餐覺得已滿足！」事實上，很多人都曾質疑隔離者能爽睡14天，為何有隔離者待不住，或是頻頻喊壓力大，看看原PO的個人塗鴉牆似乎就能知道答案。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原PO每天自我檢測，過程常讓他心驚膽跳。（圖／翻攝自爆廢公社）

這位網友11日曾貼文，文中分享親身經歷，「隔離這件事，可怕的不是不能出門，而是面對自己的身體與內心，無情的猜忌與壓抑。」從每天起床量體溫、填寫表格，就開始懷疑自己，「我今天這體溫是高了嗎？」「我今天是不是有咳嗽？」「我今天有沒有酸痛？」「我會不會是那種沒症狀不發燒的傳染者？」「我會不會害了別人？」「我有廣東旅遊史！」「我自己有病無所謂，我害怕害了無辜的人。」

原PO直說，不過才隔離一個星期，他就發現自己白髮暴增，對食物美不美味也沒有慾望，覺得能吃飽就好，「我以為隔離沒什麼，才發現原來自己抗壓性那麼糟……一切如此難熬……漸漸變得不愛說話，靜靜的躺在床上多睡一點，時間會過得快一點。」

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