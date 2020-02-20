鑽石公主號包機已獲日方許可　19位國人最快21日晚間抵台

▲外交部發言人歐江安。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

針對日本鑽石公主號有22名台灣籍旅客，2名台灣籍船員，總共24人包機回台的議題。外交部20日表示，5位確診的人不能上包機，必須要等到康復出院，剩下19位可上包機，但目前仍有2項前提，首先是檢疫結果，必須全部沒有症狀；第二，是牽涉日方的檢疫，必須排隊檢疫。

外交部發言人歐江安表示，目前有5名乘客經過檢驗確定有感染，確診狀態已經送到日本醫院隔離中，這五人目前狀況穩定，逐漸康復當中。

歐江安表示，在隔離期間滿14天後，自19日開始，日方檢疫確定無症狀人，才可以分批下船，昨天有5人於中午左右下船，駐日謝長廷代表與相關同仁也有幫忙前往迎接，已經將下船國人安置在日本旅館，讓他們先休息。

至於乘客跟船員，歐江安表示，除了5個確診的人不能上包機，必須要等到康復出院，剩下19位，是不是可以全部上包機，我方當然希望，希望把所有人接回，但仍有2項前提：首先，涉及到檢疫結果，必須要全部沒有症狀；第二，是牽涉到日方，依照排隊檢疫，希望我國乘客在明天完成檢疫，希望今明兩天可以完成。

在規劃包機部分，歐江安表示，已經準備妥當，外交部與日方交涉後，昨天有接獲日方包機的許可，目前包機預定2月21日下午從台北起飛，當天下午晚間抵達日本羽田機場，希望當天晚上台灣乘客都能檢疫完成，大家平安沒有症狀，都能在當天晚上將國人跟船員帶回台灣。

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