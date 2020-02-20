　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鑽石公主號包機已獲日方許可　19位國人最快21日晚間抵台

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼外交部發言人歐江安在外交部例行新聞說明會上針對菲律賓以一個中國政策禁台灣旅客入境做說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲外交部發言人歐江安。（圖／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

針對日本鑽石公主號有22名台灣籍旅客，2名台灣籍船員，總共24人包機回台的議題。外交部20日表示，5位確診的人不能上包機，必須要等到康復出院，剩下19位可上包機，但目前仍有2項前提，首先是檢疫結果，必須全部沒有症狀；第二，是牽涉日方的檢疫，必須排隊檢疫。

外交部發言人歐江安表示，目前有5名乘客經過檢驗確定有感染，確診狀態已經送到日本醫院隔離中，這五人目前狀況穩定，逐漸康復當中。

歐江安表示，在隔離期間滿14天後，自19日開始，日方檢疫確定無症狀人，才可以分批下船，昨天有5人於中午左右下船，駐日謝長廷代表與相關同仁也有幫忙前往迎接，已經將下船國人安置在日本旅館，讓他們先休息。

至於乘客跟船員，歐江安表示，除了5個確診的人不能上包機，必須要等到康復出院，剩下19位，是不是可以全部上包機，我方當然希望，希望把所有人接回，但仍有2項前提：首先，涉及到檢疫結果，必須要全部沒有症狀；第二，是牽涉到日方，依照排隊檢疫，希望我國乘客在明天完成檢疫，希望今明兩天可以完成。

在規劃包機部分，歐江安表示，已經準備妥當，外交部與日方交涉後，昨天有接獲日方包機的許可，目前包機預定2月21日下午從台北起飛，當天下午晚間抵達日本羽田機場，希望當天晚上台灣乘客都能檢疫完成，大家平安沒有症狀，都能在當天晚上將國人跟船員帶回台灣。

其他人也看了這些...

新北居家檢疫失聯郭富文找到了！投宿於桃園旅社
台灣首例死！指揮中心「3條時間軸」一張圖曝傳染期　235名接觸者送驗
政府增加口罩配貨量！藥師累翻崩潰喊「我不OK，你來發」　公會緊急說話了

更多熱門新聞...

罷免成功機率高？張雅琴怒轟韓國瑜　「你再繼續嗆陳時中啊」
血友病童媽是陸配遭網轟　黃暐瀚痛批台灣網友：這合人性嗎？
開學防疫「全台各縣市標準」懶人包！額、耳溫規定大不同　家長一看秒懂

居家防疫，內外大掃除的時刻到了！

ET快訊
劉真病危昏迷…加護病房狀況曝光　「媽媽陪病榻旁」現場警衛站崗
「最強奶媽」爆接客！網曬「開房資料照」抖秘辛　謝薇安反擊
劉真已裝葉克膜14天　續用增加痛苦…知情人：這幾天是關鍵
盡快同意東航載我們回家！滯湖北陳情書：別再堅持讓華航飛
快訊／德國酒吧爆2槍擊案！至少8死5傷　槍手身分數量不明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／侯友宜當面建議陳時中：疫情指揮中心即刻啟動一級開設

謝長廷曝鑽石公主號現況　確診婦人沒症狀！夫哀求上包機被婉拒

反制罷韓！粉絲後製影片…要大家看一年多韓市府為高雄做什麼

20日起兒童口罩7天4片　成人口罩供應量加倍到400片

質詢稿挨批舔共　吳斯懷：目的是提醒蔡英文要「慎戰」

製造業紓困擴大台商回台、強化新南向移轉　在職充電避免裁員

高雄市府內閣大地震！　韓國瑜未補齊的局處首長第五人請辭

快訊／政院拍板：哄抬價格、囤積防疫物資最高罰500萬、處5年以下有期徒刑

快訊／配合居家隔離檢疫　「未領薪資者」2年內可申請補償

快訊／新北首創居家檢疫關懷中心　5,000檢疫民眾14天免費追劇

麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉

小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

《想見你》結局大逆轉!!　李子維、黃雨萱海邊吻別消失

空間窄小？挑選多功能可折疊家具 6坪套房秒變寬敞「日式小清新風」

超有膽！新人歌手指定PK華晨宇　花花讚嘆「對手創作」很厲害！

鑽石公主號旅客「送車站就地解散」 日政府：已無感染風險...網全傻眼

期間限定！藏壽司北高雙店迎開幕　3種特別口味+金銀賞扭蛋快來試

快訊／侯友宜當面建議陳時中：疫情指揮中心即刻啟動一級開設

謝長廷曝鑽石公主號現況　確診婦人沒症狀！夫哀求上包機被婉拒

反制罷韓！粉絲後製影片…要大家看一年多韓市府為高雄做什麼

20日起兒童口罩7天4片　成人口罩供應量加倍到400片

質詢稿挨批舔共　吳斯懷：目的是提醒蔡英文要「慎戰」

製造業紓困擴大台商回台、強化新南向移轉　在職充電避免裁員

高雄市府內閣大地震！　韓國瑜未補齊的局處首長第五人請辭

快訊／政院拍板：哄抬價格、囤積防疫物資最高罰500萬、處5年以下有期徒刑

快訊／配合居家隔離檢疫　「未領薪資者」2年內可申請補償

快訊／新北首創居家檢疫關懷中心　5,000檢疫民眾14天免費追劇

中職／兄弟5連勝熱身賽再戰桃猿　羅傑斯先發對翁瑋鈞

70歲父腦手術後臥床求扶養　女兒拿「成長過程照片」打臉

6歲小舞棍！學校師生前「solo」扭腰擺頭完美對拍...技驚全場

卡佩拉老鷹初登場等等　腳部傷勢恐再休兩周

上班族幻想閒汪「代排口罩」看板都做好　網笑翻：我會偷抱走

快訊／侯友宜當面建議陳時中：疫情指揮中心即刻啟動一級開設

台1月手機銷售稍回溫　GMS、切結書、疫情影響華為銷售額表現

不斷更新／味全龍首度交手悍將　吳俊杰對決索沙

連續抗疫17天...39歲民警「顱內大出血」離世！　生前遺願曝光惹淚崩

駁斥復工緩慢拖累首季營收季減45%　鴻海公告：海外廠區產能滿載

政治熱門新聞

連署書衝破45萬！尹立籲韓知進退　高市府回應了

快訊／居家隔離、檢疫趴趴走！政院拍板：最高罰100萬元

賴品妤變身「霸氣總裁」　網爆動：一定要這麼帥嗎？

吳斯懷首次質詢曝光　陳柏惟：吳斯懷準備下架台灣

泛綠批質詢侮辱台灣　吳斯懷：不在意情緒反應

CM11戰車「輾爆計程車」照曝光

「歡樂無法黨」正式成立　網瘋搶入黨

蔡英文視察伸手摸口罩原料？府還原實情痛斥

傳散播疫情謠言將祭重罰　藍委：不要動不動就處罰民眾

鑽石公主號包機已獲日方許可　19位國人最快21日晚間抵台

寄天上雲兒　關中出書悼愛女

學生發燒就通知家長領回？　楊志良：這完全錯了

郭富文嗆「幹嘛報到」　侯友宜：他是故意的！

F-16失事撞山真相曝光　監院彈劾5名軍官

更多熱門

相關新聞

日本為什麼沒禁中港澳？　高嘉瑜揭原因

日本為什麼沒禁中港澳？　高嘉瑜揭原因

新冠肺炎疫情蔓延全球，日本截至19日晚間9點共計705例，成為嚴重疫區之一。對於為什麼日本至近沒禁中港澳入境，民進黨台北市議員高嘉瑜揭露背後原因。

船上首例　鑽石公主號2人死亡

船上首例　鑽石公主號2人死亡

九天技藝團演出被迫取消：文化部補助緩不濟急

九天技藝團演出被迫取消：文化部補助緩不濟急

日醫師突刪鑽石公主號內幕片：抱歉　

日醫師突刪鑽石公主號內幕片：抱歉　

14天無症狀仍呈陽性　鑽石公主號美夫妻樂觀面對

14天無症狀仍呈陽性　鑽石公主號美夫妻樂觀面對

關鍵字：

外交部歐江安日本鑽石公主號

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

北部女確診「平日路徑」曝光　病況嚴重

劉真被爆「手術中心跳停止」至今還在醫院！榮總醫生曝現況

北部人注意！女發病29天確診　急追感染源

吳宗憲認了「我知情」：集中全力量幫劉真　曝辛龍目前狀況

劉真已昏迷13天！經紀人凌晨改口「對外求助」

即／20歲饒舌新星「遭人槍殺」！2歹徒衝進屋就開槍

北部女沒出國確診　名醫：她一直沒符合通報定義

新冠肺炎死前全程清醒「活活憋死」！

醫接觸白牌運將遭攻擊　女兒心疼

停課標準拍案！1校2例即全校停課

劉真病危原因曝光！　動心臟瓣膜手術「心跳停了」

好市多驚見滅菌神水！她秒買：好大一瓶

小彬彬三婚想生　前妻祝多子多孫

快訊／再添一例新冠肺炎！北部60多歲女性「2年沒出國」

河正宇「否認濫用藥物」網不信！急曝證據保清白

更多

最夯影音

更多
麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉

麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉
小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面