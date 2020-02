醫師突刪鑽石公主號內幕片「我很抱歉」　網心疼：典型日本文化

▲岩田健太郎如今已刪除有關鑽石公主號的影片。(圖/岩田健太郎授權提供)

記者丁維瑀/綜合報導

日本神戶大學醫院感染科專家岩田健太郎18日在YouTube發布雙語影片,揭露「鑽石公主號」的內幕,以及他被莫名趕下船的細節。然而,引發日媒與國際高度關注後,他卻突然刪除影片,今(20)日則透過推特寫道,對於那些受牽連的人,他很抱歉。

I removed my YouTube clip myself since there is no need for further discussing this. Thank you and I apologize to those who got involved in.