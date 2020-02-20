　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

疫情衝擊！九天技藝團演出被迫取消：文化部補助緩不濟急

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲蘇巧慧會九天技藝團。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲蘇巧慧會九天技藝團。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情持續延燒，甚至衝擊藝文團體。民進黨立委蘇巧慧19日與九天民俗技藝團許振榮團長等人會面，就疫情影響專職表演團體的情況進行討論。蘇巧慧呼籲文化部等相關政府部門，要慎重考量表演團體需求。

九天民俗技藝團團長許振榮表示，疫情至今仍未趨緩，許多原先預定表演的場次都被迫取消，導致許多文化團體面臨立即性的財務困境，而目前文化部的相關補助恐是緩不濟急。

許振榮提到，雖表演場次取消，但團隊的經營仍須固定的成本，龐大的支出對於台灣許多的藝文團體來說恐將無力負擔，有些團體更直接面臨貸款無法償付的困境，但這些困難都不是短期的振興抵用券可即時彌補的範疇。

另一方面，對於如九天這樣陣頭類型或其他非售票類的表演團體來說，因為不是售票演出，消費抵用券更是「看的到，吃不到」。

蘇巧慧說，這次的疫情處理除了防疫本身，另一個重點更是要讓各產業能挺過此次難關，尤其是台灣近幾年來好不容易共同培育起來的藝文團體或表演藝術者，更不能因此而扼殺大家辛苦的成果。

蘇巧慧呼籲，文化部及相關單位應慎重考量相關藝文表演團體的需求，因時、因地制宜，才能確保台灣優秀的藝文團體在這場疫情風暴中能將傷害降到最低，繼續延續台灣優良的文化內容。

ET快訊
新冠肺炎停課標準出爐！1班1例全班停課、1校2例全校停課
北部女發病29天才確診　潛伏期多長？重症醫解析「正確算法」
快訊／日本九州首例　福岡男感染新冠肺炎「近期無旅遊史」
新冠肺炎比SARS難救！專家認「攻擊力超強」：心臟、腎臟多器
快訊／德國酒吧爆2槍擊案！至少8死5傷　槍手身分數量不明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「總統已經是2.0版本」蘇貞昌：蔡英文可迎向新挑戰

陳水扁不信初選民調　蔡英文喊話獨派：團結打拼才有勝選機會

總統初選廝殺3個月...蔡英文、賴清德齊喊團結拚2020大選

守承諾喊話「支持蔡英文」 賴清德展風度8萬網友湧臉書致意

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

蘇貞昌行政院會當面噹韓國瑜：不要把中華民國稱為「地區」

「呼籲大家支持蔡英文！」賴清德706字感言：該是團結一致的時候了

快訊／賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲

快訊／不只贏賴清德！蔡英文初選民調狂勝韓國瑜、柯文哲

快訊／中華民國「地區」惹議　韓國瑜斥：口誤卻被猛打

麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉

小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

《想見你》結局大逆轉!!　李子維、黃雨萱海邊吻別消失

空間窄小？挑選多功能可折疊家具 6坪套房秒變寬敞「日式小清新風」

超有膽！新人歌手指定PK華晨宇　花花讚嘆「對手創作」很厲害！

鑽石公主號旅客「送車站就地解散」 日政府：已無感染風險...網全傻眼

期間限定！藏壽司北高雙店迎開幕　3種特別口味+金銀賞扭蛋快來試

CM11戰車「輾爆計程車」照曝光　網讚「超療癒」：用這方式處理違停！

雲端最前線／口罩之亂又來？蘇貞昌下令「藥師」爆氣

疫情衝擊！九天技藝團演出被迫取消：文化部補助緩不濟急

罷韓連署書衝破45萬！尹立籲韓知進退...高市府：疫情在變化還拚政治

賴品妤立院辦公變身「霸氣總裁」　網爆動：一定要這麼帥嗎？

泛綠批質詢侮辱台灣　吳斯懷：不在意情緒反應

吳斯懷首次質詢曝光　陳柏惟痛罵：吳斯懷準備「下架台灣」

郝龍斌挺國共論壇續辦　江啟臣：不為辦而辦

F-16飛官吳彥霆撞山殉職　5軍官不知「全程不得低於絕對高度2000呎」遭監院彈劾

壹週刊沒申請大量解僱　100名勞工何處去？勞動局這樣建議

到朋友家跨年...她醉倒沙發遭手指狂攪　下秒唇上傳來濕熱觸感：鹹鹹的味道

他買到「兩面全白口罩」分不出內外！藥師也遲疑　網吵翻：看鬆緊帶不準

地表「糧食殺手」！秋行軍蟲橫掃大陸農作物　專家推天敵蠋蝽對付

CM11戰車「輾爆計程車」照曝光　網讚「超療癒」：用這方式處理違停！

快訊／船上首例　鑽石公主號2人死亡「80多歲男女病逝」

北部60歲女「發病29天才確診」民眾憂社區感染...專家說話了！

不斷更新／鑽石公主號出現首起確診死亡病例！2名「80多歲男女病逝」

不斷更新／大陸新增確診「溜滑梯降落」　單日只有394病例！

掃除用具變文青　IKEA BORSTAD系列限量開賣，畚箕掃把都好風光

澳門29間賭場恢復營業　重開賭檯僅三成

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

政治熱門新聞

連署書衝破45萬！尹立籲韓知進退　高市府回應了

賴品妤變身「霸氣總裁」　網爆動：一定要這麼帥嗎？

吳斯懷首次質詢曝光　陳柏惟：吳斯懷準備下架台灣

泛綠批質詢侮辱台灣　吳斯懷：不在意情緒反應

「歡樂無法黨」正式成立　網瘋搶入黨

傳散播疫情謠言將祭重罰　藍委：不要動不動就處罰民眾

蔡英文視察伸手摸口罩原料？府還原實情痛斥

寄天上雲兒　關中出書悼愛女

學生發燒就通知家長領回？　楊志良：這完全錯了

郭富文嗆「幹嘛報到」　侯友宜：他是故意的！

F-16失事撞山真相曝光　監院彈劾5名軍官

罷韓團體公布帳目！財務缺口500萬元

罷免成功機率高？　張雅琴怒轟韓國瑜

唐湘龍：疫情傷最重的是兩岸！

更多熱門

相關新聞

新冠紓困加碼挺製造業　經濟部：匡列35億預算、千億保也能用

新冠紓困加碼挺製造業　經濟部：匡列35億預算、千億保也能用

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊我國產業，行政院會今（20）日將通過紓困條例，其中，經濟部針對製造業的紓困及輔導轉型方案，將匡列35億元預算，除了提供利息補貼、提升職能等，月底就能實施「千億保」，也納入製造業，不分產業、規模均可適用，方案有待行政院會拍板定案。

醫院沒有出現「超級傳播者」

醫院沒有出現「超級傳播者」

日本九州首例　福岡1男無旅遊史染疫

日本九州首例　福岡1男無旅遊史染疫

關鍵字：

蔡英文蘇貞昌武漢肺炎肺炎防疫口罩N95陳其邁賴清德外交部歐江安蘇巧慧

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

北部女確診「平日路徑」曝光　病況嚴重

北部人注意！女發病29天確診　急追感染源

劉真被爆「手術中心跳停止」至今還在醫院！榮總醫生曝現況

吳宗憲認了「我知情」：集中全力量幫劉真　曝辛龍目前狀況

即／20歲饒舌新星「遭人槍殺」！2歹徒衝進屋就開槍

劉真已昏迷13天！經紀人凌晨改口「對外求助」

北部女沒出國確診　名醫：她一直沒符合通報定義

新冠肺炎死前全程清醒「活活憋死」！

劉真病危原因曝光！　動心臟瓣膜手術「心跳停了」

醫接觸白牌運將遭攻擊　女兒心疼

快訊／再添一例新冠肺炎！北部60多歲女性「2年沒出國」

好市多驚見滅菌神水！她秒買：好大一瓶

小彬彬三婚想生　前妻祝多子多孫

河正宇「否認濫用藥物」網不信！急曝證據保清白

一家7口全上武漢包機！范世平：根本在搬家

更多

最夯影音

更多
麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉

麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉
小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面