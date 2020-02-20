疫情衝擊！九天技藝團演出被迫取消：文化部補助緩不濟急





▲蘇巧慧會九天技藝團。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情持續延燒，甚至衝擊藝文團體。民進黨立委蘇巧慧19日與九天民俗技藝團許振榮團長等人會面，就疫情影響專職表演團體的情況進行討論。蘇巧慧呼籲文化部等相關政府部門，要慎重考量表演團體需求。

九天民俗技藝團團長許振榮表示，疫情至今仍未趨緩，許多原先預定表演的場次都被迫取消，導致許多文化團體面臨立即性的財務困境，而目前文化部的相關補助恐是緩不濟急。

許振榮提到，雖表演場次取消，但團隊的經營仍須固定的成本，龐大的支出對於台灣許多的藝文團體來說恐將無力負擔，有些團體更直接面臨貸款無法償付的困境，但這些困難都不是短期的振興抵用券可即時彌補的範疇。

另一方面，對於如九天這樣陣頭類型或其他非售票類的表演團體來說，因為不是售票演出，消費抵用券更是「看的到，吃不到」。

蘇巧慧說，這次的疫情處理除了防疫本身，另一個重點更是要讓各產業能挺過此次難關，尤其是台灣近幾年來好不容易共同培育起來的藝文團體或表演藝術者，更不能因此而扼殺大家辛苦的成果。

蘇巧慧呼籲，文化部及相關單位應慎重考量相關藝文表演團體的需求，因時、因地制宜，才能確保台灣優秀的藝文團體在這場疫情風暴中能將傷害降到最低，繼續延續台灣優良的文化內容。