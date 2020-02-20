蘋果再宣佈中國大陸10家Apple Store恢復營業　地點包括上海等五大城市

▲蘋果位於上海的Apple Store。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

先前由於新冠肺炎（COVID-19）疫情的原因，中國大陸各地的Apple Store暫停營業。直到本月14日，蘋果公司才宣布北京的5家Apple Store恢復營業；今天蘋果公司宣佈中國地區再添10家Apple Store恢復營業。

蘋果執行長庫克也在微博提到「歡迎員工與顧客回來」，同時表示將加倍捐款。

Apple Store營業時間依然是11：00～18：00，蘋果要求進入的客戶必須佩戴口罩並配合接受體溫檢測。不過蘋果尚未公佈中國其它地區Apple Store恢復營業的具體日期。

另外，疫情是否會影響到新iPhone的生產，尤其傳聞將在3月底發佈的iPhone SE2（或是iPhone 9）仍具不確定性。

▲中國大陸地區Apple Store目前每天營運時間7小時（圖／路透社）

【新恢復的10間Apple Store】

．成都

成都萬象城Apple Store

成都太古里Apple Store

．大連

大連恆隆廣場Apple Store

大連百年城Apple Store

．廣州

廣州珠江新城Apple Store

廣州天環廣場Apple Store

．青島

青島萬象城Apple Store

．上海

上海香港廣場Apple Store

上海南京東路Apple Store

上海浦東Apple Store



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