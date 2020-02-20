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護照無「大陸旅遊史」註記恐成防疫漏洞　陸委會將研議

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▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國，流感。（圖／記者李毓康攝）

▲我國人使用台胞證入境大陸，護照上無法有大陸旅遊史註記。（圖／記者李毓康攝）

記者陳政錄／台北報導

對於我國人護照上無法辨識「大陸旅遊史」，引發防疫漏洞疑慮，陸委會今（20日）表示，護照上雖然無法辨識，但出入境系統上，都會保有相關資訊，對於註記事務涉及到領務和出入境實務問題，將會同移民署等相關主管機關，進行通盤研議。

我國人往返大陸都使用台胞證，無法在護照上進行註記，辨識有無「大陸旅遊史」，更有人可能使用兩本護照出入，引發民進黨籍立委王定宇質疑，提出護照上應註記大陸旅遊史，將資料加進護照裡。

▲陸委會副主委邱垂正回應武漢議題時事。（圖／記者林敬旻攝）

▲陸委會副主委邱垂正回應新冠肺炎疫情時事。（圖／記者林敬旻攝）

對此防疫考量，陸委會發言人邱垂正在20日下午舉辦的記者會上回應，他首先強調，目前台灣疫情管控穩定，我政府對疫情資訊相當透明，國際社會均給欲肯定，至於我方國人入出大陸記錄，護照上雖然無法辨識，但出入境系統上，都會保有相關資訊。

邱垂正說，參考國際出入境實務，諸如在自動通關等情況上，護照上也都沒有標示入出境註記，而是否在護照上做註記，將涉及到領務和出入境實務問題，陸委會目前已了解社會上反應的相關意見，將會同移民署等相關主管機關，進行通盤研議。

至於港澳人士可能使用第二本護照來台，邱垂正說，目前我方政府針對港澳人士，或外籍人士，經由中國、香港、澳門來台，或有中國大陸旅遊史的，截至目前為止，我們都是暫緩入境；他說，因此對於有第二本護照的情況，我方擔心的是他從第三地，規避防疫措施來台。

邱垂正強調，上述情況「是不被允許的」，這部分陸委會同樣會同相關機關，進行漏洞的查驗，以在防疫上做到完善。

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