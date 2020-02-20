第二架包機磋商無進展　陸委會：已協處湖北1330人次需求

▲247名台商首批包機回台後，除1名確診外，246人18日解除14天隔離，但第二台包機兩岸仍未談妥。（圖／記者李毓康攝）

記者陳政錄／台北報導

對於第二批湖北返台包機遲遲未果，979位滯留民眾的訴求，我陸委會今（20日）在被媒體問及談判進展時，僅回應「總統、指揮官都已作說明，本會沒有進一步的補充。」發言人邱垂正接著表示，截至目前為止，海基會、陸委會已幫助協處1330人次滯留武漢民眾、台灣家屬的需求，並替19人滿足慢性病處方藥補充。

眼見首批246名武漢返台台商結束14天隔離期，湖北各地台商協會，今天公開轉送湖北979位台灣民眾給蔡總統的《陳情書》，呼籲「不要再堅持讓華航飛，讓我們早日回家！」表達急切的返家訴求。

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者黃國霖攝）

對此，總統蔡英文說，計畫早就做好，名單都給了，飛機也準備好了，檢疫、防疫跟醫療照顧人員都隨時待命，隨時可以出發把國人接回來，希望中國方面，必須要瞭解到，並尊重我們對防疫跟整個疫情掌控，以及風險掌控的最嚴謹的態度。

陸委會發言人邱垂正在下午舉行的記者會上，進一步說明，他表示，我國政府非常關心在大陸民眾的情況，陸委會與海基會同仁，積極透過電話關懷、說明最新情況，使國人和在台家屬都能夠安心；從1月24日到昨天為止，總計服務了民眾或在台家屬1330人次，包括協助19位滯留湖北民眾，由在台家屬領取慢性病藥物，送達他們手中。

邱垂正說，我方會持續會同教育部、勞動部，對於他們反映子女教育銜接問題、返台後工作問題給予必要的協助，而在當地物資、金錢匱乏者，也由海基會聯繫當地台商協會，給予必要的幫助。

他重申，在湖北滯留的民眾都是我們的同胞，我們有責任為他們提供最好的照顧，希望在台灣的民眾，也能給予他們更多的關懷。

▼滯留湖北979名台灣民眾寫給蔡英文的陳情書。（圖／湖北台協提供）