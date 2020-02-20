彰化醫師挺多年同袍！　他嘆：防疫最忌「無限上綱的自我解讀」

▲彰化欣向美牙醫診所院長吳明哲。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

台灣第19例確診白牌司機離世，第一時間發現並做處置的彰化耳鼻喉科診所，卻飽受不當輿論抨擊，危及防疫期間脆弱的醫病關係。對此，彰化欣向美牙醫診所院長吳明哲，於今（20日）一場活動上喊話，直言民眾不當的自我解讀，在防疫中「是相當危險的」；他強調，診所、家庭醫師是一般民眾防疫時最好的媒介，不該被異樣眼光看待。

吳明哲與該醫師為多年好友，他在20日於台北出席由中華民意研究協會舉辦的「肺炎防治與兩岸合作，人民怎麼看?」民調發表會上，做出上述表示。

他首先提到，站在醫界的立場，感謝政府與我們建立透明的通報機制，還有健保卡一刷就能查出旅遊史的便利性，這對民調結果顯示，有27%民眾最擔心自己或家人被傳染，是很有幫助的。

▲首例白牌司機死亡，引發民眾恐慌。（圖／東森新聞）

吳明哲進一步分享，醫生、診所最擔心民眾怕自己被舉發、被隔離，就隱瞞旅遊史和吃退燒藥，造成漏洞，「這跟社群媒體的霸凌，和網路上、社會上的異樣眼光有很大關係。」他還換個角度，以第19號確診白牌司機為例，表示如果耳鼻喉科醫生擔心被輿論攻擊，所以拒診、推託，或做出不當的處置，「那其他人怎麼辦?」

吳明哲說，所幸衛生局已經還老友一個公道，否則20多天後，還有人說他診所有病毒，不要去，那就是很不好的事情。他分享，當年SARS期間，很多人如果不敢去大醫院，會選擇就近消毒良好、可以信賴的診所，「這是非常重要的」，尤其對高傳播率、低致死率的新冠肺炎來說，最危險的情況就是拖到重症才來治療。

他認為，對於一般民眾來講，負責社區中第一線健康照護的診所醫師、家庭醫師就是我們防疫最好的媒介，這也是建立醫病關係最好的時候，不要帶有異樣的眼光。民眾要更多關注消毒、生活管控及提高自我防疫的敏感度，信賴專業醫護人員的建議和處置。

吳明哲說，在太平時期，台灣最美的風景是人，但遇到問題時，人性的界線卻被馬上突破，這對於醫病關係的影響是很大的；他還補充，就國際處置上，雖然現在疫情最大的來源是大陸，但負面的操作也大可不必，不要因為疫病影響了人性的光輝。

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