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醫院沒有出現超級傳播者！　超3000醫護感染「原因待查」

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▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,中國。（圖／路透）

▲新冠肺炎疫情仍在擴散。（示意圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情截至20日上午，累計確診超過7.4萬例。中國疾控中心19日發佈的《新冠肺炎流行病學特徵分析報告》顯示，目前未有證據表明，有任何一家醫療機構出現超級傳播者，醫護人員感染的具體原因仍有待深入調查。另外，湖北以外省份，首宗病例於1月19日在廣東省確診。

該報告對超過7萬例病例進行分析，其中無症狀感染者佔1.2%。由發病曲線可以看出，1月24-28日為第一個流行高峰，在2月1日出現單日發病日的異常高值，然後逐漸下降。對確診病例的發病和報告進行分析發現，確診病例中發病數從1月初開始迅速上升，在1月24-28日達到第一個流行峰，後緩慢下降，但在2月1日出現單日發病日異常高值，後又逐漸下降。

▲▼武漢肺炎,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲病人集中在30-79歲。（示意圖／路透社）

地區分佈方面，廣東省首例輸入性新冠肺炎確診病例，是湖北以外省份報告的確診。人群特徵上，病人集中在30-79歲，該年齡組佔確診總數86.6%。60歲以上的老年組病例數佔比，武漢為44.1%，湖北為35.1%，全大陸為31.2%。確診病例男女比例全大陸為1.06：1，81.0%屬於輕/中症。

新冠肺炎總體死亡率低，在44672例確診病例中，共有1023例死亡，粗病死率為2.3%。在死亡病例中，最大多數為60歲及以上患者，且患有基礎性疾病，如高血壓、心血管疾病和糖尿病等。

▲▼武漢肺炎,新冠肺炎,醫護。（圖／路透社）

▲醫療機構沒有出現超級傳播者。（圖／路透社）

疫情導致多名醫護人員受感染，報告指出，其臨床表現多數為輕症或一般肺炎，死亡率低於全國水準。截至目前，還沒有證據表明，在任何一家為新冠肺炎患者提供服務的醫療機構中，發生了超級傳播者事件。但迄今為止，醫務人員感染以及防護失敗的具體原因仍有待深入調查。

另外，對流行曲線進行分析提示，新冠肺炎疫情呈現混合暴發流行模式，2019年12月發病的病例，可能為同源連續性暴露傳播模式；2020年1月，可能是擴散傳播模式。這種混合暴發流行的時間趨勢與先前調查結論一致，即武漢華南海鮮市場可能有野生動物交易，使得新型冠狀病毒從一種仍然未知的野生動物傳染到人類，並且由於它的高突變率和重組率，其適應性增強，繼而實現在人與人之間的傳播。

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