首次！大陸9省級行政區病患「單日零增長」…除湖北各地新增剩個位數

▲新冠肺炎疫情在大陸各地有所緩和。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠肺炎疫情在大陸各地有所緩和，18日新增出院數，首次超過了當天的新增病例數。除湖北外，各地疫情防控工作取得重要進展，各省、市、自治區、特區各自的新增病例數均控制在兩位數以下；9省、直轄市、自治區、特區實現「單日零增長」；有6個地區治癒出院率跨50%關口，其中包括累計確診「破千」的湖南省。

據《觀察者網》報導，具體來看，西藏、青海、甘肅、上海、澳門、貴州、遼寧、海南、新疆9省、市、自治區、特區18日無新增病例。其中，西藏連續20日無新增確診病例；澳門連續14日無新增確診病例；青海連續13日無新增確診病例；貴州、遼寧均連續2日無確診病例。

此外，湖南、寧夏、浙江、山西、吉林、山東、福建、江西、雲南9省及自治區，18日新增病例均為1例。而浙江省溫州市、廣東省深圳市2座累計確診病例數超400的城市，18日也無新增確診病例。

▲新冠肺炎傳染性超強。（圖／路透社）

除上述其他地區和湖北省外，18日各地新增確診數有明顯下降。新增病例最多的為北京、四川和黑龍江，均為6例，但都小於各自當天的出院數。大陸除湖北外各地，新增確診病例數，均為個位數。

治癒出院資料來看，西藏早就「交卷」，其僅有的1例確診病例早已出院；而青海目前僅有3例病患住院治療，治癒率達83.33%；甘肅、寧夏緊隨其後。累計確診數「破千」的湖南省，如今已有542人出院，治癒出院率達53.77%。

實際上除湖北外，廣東、河南、浙江、湖南4個累計確診數「破千」的省份，其治癒出院率均已高出大陸除湖北41.97%的平均水準。

對於大陸除湖北以外地區新增確診病例呈持續下降趨勢，中國工程院院士鍾南山18日表示，這表明採取的強有力干預措施已經取得明顯效果。但他同樣表示，目前大陸病例數是否已經達到峰值還不確定，仍需再觀察幾天。