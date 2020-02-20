聯結車搶黃燈猛撞…消防員賴統生昏迷8天！5歲兒被同學說「你爸武漢肺炎啦」

記者莊智勝／高雄報導

高雄市消防局鳳翔分隊消防水箱車13日晚間出勤時發生嚴重車禍，造成1死4傷慘劇，小隊長馮永昌當場遭拋飛車外慘死，其中傷勢最嚴重的隊員賴統生，因頭部受創，至今仍昏迷未醒。賴妻悲傷地在臉書社團「我們消防家族」中PO文，嘆道丈夫好多天沒回家，孩子在學校還被同學說「你爸爸是武漢肺炎啦！」孩子還心急解釋，「我爸爸是要去救人被車撞了！」這一夜母子倆都睡不好，「病房裡好冷，快醒來我們回家好不好？」

鳳翔消防分隊水箱車當天出勤僅使出短短400公尺，旋即在路口遭搶黃燈的聯結車撞上，造成隊員賴統生顱骨骨折、腦幹受傷，經送醫搶救後昏迷指數仍僅有6，突如其來的家庭變故，讓賴妻與年僅5歲的兒子措手不及，一家人頓失經濟支柱。

▲消防水箱車遭聯結車撞上翻覆。（圖／翻攝爆料公社）

賴妻20日在臉書社團中PO文，表示今天是丈夫昏迷後的第8天，「昨天小孩夜裡睡不好，同學跟他說，『你爸爸是武漢肺炎啦！』孩子急忙解釋『不是啦，我爸爸是要去救人，然後被大車撞了！』紙包不住火，孩子小不知怎麼表達，我問孩子在想什麼，他沉默不語。」

「我也睡不了……」賴妻無奈嘆道，發生事故後一家人在法規上繞啊繞，這才恍然發現，在這2年內可能連半毛理賠都到不了她手上，「就連統生公傷期間薪資都只能入他本人戶頭，出了事才知道原來能領的就這些，而且礙於規定，還要好久好久。」

賴妻呼籲，夫妻之間最好還是互相給予銀行密碼，「我與統生經濟分工，彼此尊重，從來不覺得有什麼問題，但出了事，我沒有他的密碼，薪資和理賠看得到領不到。統生出了事，才知道重傷的情況下，國家給的根本無法撐住我家後半生，就連眼前也可能都撐不過。高雄一年到頭就這幾天冷，最近冷，病房裡好冷，快醒來我們回家好不好？」

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▲賴妻在臉書社團中曝光丈夫與家裡的近況。（圖／翻攝臉書社團「我們消防家族」）

▲賴統生和馮永昌私下感情相當好。（左賴統生、右馮永昌）。（圖／記者許宥孺翻攝）