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蘋果追蹤器AirTag傳於第三季推出　郭明錤預估首波產能數千萬台

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▲▼AirTag。（圖／MacRumors）

▲據傳蘋果將於今年推出新產品AirTag。（圖／MacRumors）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果的AirTag追蹤器早在一年多前就傳得沸沸揚揚，傳聞憑藉著超寬頻技術（Ultra Wideband），因此定位更精準，只不過，這項新產品始終未曾真正問世推出。國外9TO5mac報導，天風國際分析師郭明錤預測，蘋果與合作夥伴將於今年第二季或第三季增加AirTag的產量，預估第三季推出，年底前將生產數千萬台。

外傳，當用戶把AirTag跟私人物品（如鑰匙或行李箱），綁掛在一起時，一旦找不到物品，就可透過iOS 13的離線查找功能，在「查找我的」應用程式中尋找。這意味著全球的iPhone、iPad和Mac，都能夠連接AirTag信標找到信號，透過「查找我的」應用程式可以自動通知擁有者，找回物品。

若用戶擁有配備U1定位晶片的iPhone（如iPhone 11系列），還能透過AR的視覺顯示，更精確地查看物品的位置。

AirTag究竟會在何時發佈仍不清楚，據傳有可能會在9月與iPhone 12一起發佈；但也有一說，由於AirTag是蘋果的一個全新產品類別，外媒推測可能會在6月的WWDC（Worldwide Developers Conference, 蘋果全球開發者大會）發表。
 

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