蘋果傳今年將推AirTag追蹤器、耳罩式耳機、AirPower無線充電器

▲郭明錤預測蘋果今年會推出一系列新品。（圖／翻攝自phonearena）

記者陳心怡／外電報導

蘋果往年都是在下半年發布主要新品，但天風國際分析師郭明錤認為，蘋果將在未來幾個月內推出一系列新產品，包括 AirTag、無線耳罩式耳機、MacBook、iPad Pro、無線充電器等，在2020年擺脫過去傳統。

AirTag追蹤器早在13個月前就傳得沸沸揚揚，但到目前都尚未推出。郭明錤預測，AirTag有可能在今年上半年發布，並依靠超寬頻技術（Ultra Wideband），因此會比 Wi-Fi 或者藍牙還要更精準。

郭明錤曾在2018年指稱蘋果正在研究類似Beats的無線耳罩式耳機。如今，郭明錤在最新報告中指出，儘管比原計劃晚了近兩年，蘋果終於即將推出耳罩式耳機。

蘋果用戶殷切期盼的AirPower無線充電器，去年被蘋果證實因「品質不達標」而擱置這項計畫。但是，根據今天的投資者報告，蘋果從未完全放棄無線充電器類別，它一直在秘密研究小型充電墊，一次只能供充電一個產品。據推測，新配件將可與Apple Watch、iPhone和AirPods配合使用。

至於傳聞三月下旬即將上市的iPhone 9，尺寸為4.7吋、主鏡頭凸起，機身厚度為7.8mm，背部也有可能採用像是iPhone 11 Pro的磨砂玻璃材質，因此可以推論，iPhone SE 2也將可以支援無線充電功能。