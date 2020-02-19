平價iPhone 9能否準時量產推出　日經、彭博看法不同調

▲iPhone 9量產進度，引起各方猜測。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者陳心怡／外電報導

蘋果日前因新冠肺炎（COVID-19）的不確定性，調降第二季財測，但新iPhone手機能否準時推出，也引起各種猜測。像是《日經新聞》指出，蘋果可能無法如期量產平價款的iPhone 9（又稱iPhone SE 2），而現有款式的庫存可能到4月底前或更久時間，都會保持偏低水準；不過，《彭博社》認為，蘋果仍會在3月份推出iPhone 9手機。

日經新聞認為，蘋果預計在3月底春季發表會推出平價版iPhone 9，原定2月開始批量生產。不過因新冠肺炎的緣故，生產可能會延到3月才開出量產。

消息人士指稱，目前蘋果供應鏈的產能約在30％至40％之間，再加上物流運輸、勞動力短缺等障礙，導致iPhone供應吃緊的情況將延續到4月。

不過，《彭博社》看法相對樂觀，認為蘋果仍會在3月份推出iPhone 9手機。彭博社表示，蘋果公司已經在準備低成本的iPhone SE 2，搭載A13晶片，類似iPhone 8，儘管新冠病毒對工廠造成影響，但仍有望在3月推出。

彭博社也指出，蘋果還一直在準備推出採用新相機系統的新iPad Pro，採用3鏡頭，新iPad Pro計劃於上半年推出，不過，考量疫情因素，此時間表仍可能會延遲。