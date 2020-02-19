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蘋果發布watchOS 6.1.3更新　修復錯誤並解決冰島用戶心律功能通知問題

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▲▼PRODUCT（RED）　Apple Watch。（圖／取自9TO5Mac）

▲蘋果今推出新版本的watchOS。（圖／取自9TO5Mac）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果周二發佈了watchOS 6.1.3，這是watchOS 6作業系統的第五次更新，距離上一版本是在三周前。外媒MacRumors報導，這次更新的主要重點是現代蘋果手錶機型上運行，watchOS 6.1.3可以透過iPhone上的Apple Watch專用的應用程式免費下載，並在「一般 ＞ 軟體更新」之中找到。

若要安裝更新軟體，Apple Watch需要至少有50％的電量，或放在充電器上，且需要放在iPhone的範圍內。

watchOS 6.1.3更新包括重要的錯誤修復，並解決冰島的Apple Watch用戶在不規則心律通知功能上出現的問題。

蘋果還發佈了watchOS 5.3.5，因為適用於舊款iPhone，因此不能運行watchOS 6。
 

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